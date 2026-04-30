El verdadero motivo de la separación de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia: "Es escandalosa"

En las últimas horas, una inesperada noticia sacudió la tranquilidad de la farándula: Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se habrían separado tras 16 años de un profundo romance y dos hijos en común. La noticia fue confirmada ayer en LAM (América TV) donde brindaron todos los detalles del presunto motivo de la separación entre la -ahora- expareja de actores.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia ya no caminan más de la mano

Una de las parejas más constituidas y sólidas del mundo del espectáculo era, sin dudas, la de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia. Durante casi dos décadas, el matrimonio -quien se había casado en secreto en 2018- logró posicionarse en el ambiente lejos de los ruidos mediáticos y ostentando en las redes sociales la imagen de unidad y amor. Sin embargo, al parecer, este cariño se habría evaporado.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia | Instagram

Así lo aseguraron este miércoles en el ciclo que conduce Ángel de Brito. El portador de la noticia fue Pepe Ochoa: “Es escandalosa porque están hace muchos años”, comenzaron diciendo dando inicio al enigmático. Acto seguido, el periodista dejó en claro que no habría terceros en discordia, sólo un siempre desgaste de parejas que llevan muchos años de convivencia. “No hay terceros en discordia, sino una crisis que no pudieron superar, se acabó el amor. Tienen dos hijos”, señaló.

Asimismo, los artistas habrían dejado en algunos eventos públicos donde ya no iban acompañados. “Él empezó a estar solo en varios lugares. Se los veía solos en eventos, algo raro porque siempre estaban juntos”. En este marco, se deslizó que el actor le habría confirmado su soltería a su entorno íntimo. "Él habló con dos personas amigas de la pareja, contó que estaban en una crisis, pero que no cree que está vez puedan recomponer", detalló.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia | Instagram

El silencio de Brenda Gandini alimentó las versiones de separación de Gonzalo Heredia

Al difundirse la noticia, el propio Ángel de Brito intentó comunicarse con Brenda Gandini para que confirme o, bien, desmienta su presunta separación de Gonzalo Heredia. No obstante, la actriz decidió llamarse a silencio, al menos hasta el momento. Por su parte, Ochoa insistió en que "No hay nada malo" en que los intérpretes hayan decidido tomar caminos separados.

En esta línea, reafirmó que fue el propio Heredia quien confirmó de manera extraoficial su nuevo estado civil. "Gonzalo ya lo dijo en su círculo", lanzó. Cabe destacar que los analistas del programa de espectáculos dejaron en claro que Gonzalo seguía manteniendo relación y un contacto estrecho con Eloy y Alfonsina, su dos hijos, y con la mamá de los menores tendría una buena relación pese a la decisión de no estar más juntos, resaltando la historia compartida entre ambos.

Así, sin presuntos escándalos ni terceros en discordia, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia le pondrían punto final a una de las historias de amor más discretas y queridas del espectáculo. Con el paso del tiempo y las huellas propias de toda relación de tantos años, la pareja habría elegido tomar caminos distintos, apostando a una nueva etapa marcada por el respeto, la madurez y el foco puesto en lo más importante: su familia.

NB