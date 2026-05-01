El beso de Maia Reficco y Franco Colapinto en Miami tras su mejor clasificación en la F1

Franco Colapinto atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera en la Fórmula 1 y, en medio de ese presente brillante, también vive un gran capítulo en lo personal. En las últimas horas, un video desde el paddock del Gran Premio de Miami mostró el costado más íntimo del piloto argentino junto a Maia Reficco: un tierno beso que confirma el gran momento que comparten.

Maia Reficco y Franco Colapinto

Así fue el tierno beso de Maia Reficco y Franco Colapinto en Miami

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se lo ve a Franco Colapinto con su característico look de Alpine acercarse a Maia Reficco, quien lo recibe con una sonrisa y un abrazo cómplice. Luego de intercambiar algunas palabras y risas, la escena culmina con un tierno beso que selló públicamente su noviazgo.

El romántico momento en el paddock del Gran Premio de Miami llega en simultáneo con una actuación brillante del piloto en el circuito callejero de Miami. El deportista logró su mejor clasificación en la Fórmula 1 al ubicarse en el octavo lugar para la carrera Sprint, tras marcar un tiempo de 1:29.320 en la última tanda.

Franco Colapinto

Este resultado no solo representa un avance significativo en su rendimiento dentro de la categoría, sino que lo posiciona con grandes chances de sumar puntos, ya que los ocho primeros obtienen unidades en este formato de competencia. Además, quedó muy cerca de igualar una marca histórica para el automovilismo argentino, la recordada sexta posición de Carlos Reutemann en Brasil en 1982.

En una jornada dominada por Lando Norris, quien se quedó con la pole position, Franco Colapinto logró destacarse dentro de un competitivo Top Ten que incluyó a figuras como Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

De Buenos Aires a Miami: Maia Reficco y Franco Colapinto viven su romance a pleno

Antes de este presente en Miami, Maia Reficco y Franco Colapinto vivieron días intensos en Buenos Aires. El piloto fue el gran protagonista de una agenda cargada que incluyó una exhibición junto a Alpine que revolucionó la ciudad, además de encuentros más íntimos, como su paso por Estancia Vigil. Entre compromisos, fanáticos y cámaras, la exposición de la pareja fue total.

Con ese ritmo encima, el deportista y la artista decidieron hacer una pausa y cruzar a Estados Unidos en busca de un poco de calma. Antes del Gran Premio de Miami, los jóvenes se mostraron muy unidos en la playa y las imágenes que circularon en redes mostraron una faceta más íntima y natural de su romance.