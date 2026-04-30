Así es la nueva casa de Bautista, el nieto de Palito Ortega: luz natural, diseño moderno y pisos de madera

Bautista Ortega, hijo del músico Emanuel Ortega y la modelo Ana Paula Dutil, y nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar, forma parte de una de las familias más emblemáticas del espectáculo argentino. Sin embargo, lejos de quedarse solo con ese legado, el joven viene construyendo su propio camino, combinando el mundo artístico con su perfil más ligado a los negocios, especialmente en el rubro inmobiliario.

Bautista Ortega

En ese proceso de crecimiento personal y profesional, cada paso que da parece estar alineado con una búsqueda más amplia: independencia, identidad y proyección. Y en ese contexto, la nueva casa de Bautista Ortega no es solo un cambio de dirección, sino una señal clara de una nueva etapa.

El comienzo de una nueva etapa

A través de sus redes sociales, Bautista Ortega, quién cumplió 25 años hace poco, compartió una imagen que rápidamente captó la atención: una mano sosteniendo unas llaves frente a un departamento vacío, listo para habitar. El gesto, simple pero cargado de significado, deja en evidencia el inicio de un nuevo capítulo en su vida.

Así es la nueva casa de Bautista

Se trata de un departamento amplio con pisos en tonos madera que aportan calidez y equilibrio. Las paredes blancas potencian la luz natural que entra desde un gran balcón al fondo, donde además se asoma una vista que suma frescura y bienestar. Todo sugiere que Bautista Ortega buscó un lugar para empezar desde cero, con libertad para construir un estilo propio.

Un espacio minimalista y cuidado

La estética minimalista, con líneas limpias y sin elementos recargados, permite imaginar múltiples posibilidades de decoración y uso en el nuevo departamento de Bautista Ortega. El mobiliario color negro de la cocina rompe con la neutralidad y aporta un toque contemporáneo que eleva el conjunto.

Bautista Ortega

Más allá de lo visual, lo que transmite el nuevo espacio de Bautista Ortega es una idea clara de versatilidad. Es un lugar que no impone, sino que acompaña. Que no está terminado, sino listo para transformarse. Y en ese sentido, encaja perfectamente con el momento que atraviesa el nieto de Palito Ortega, donde cada decisión parece orientada a consolidar su propia identidad, más allá del apellido que lo precede.