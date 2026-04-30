La vida de Nicole Neumann en París: "Sin maquillaje, castings y casa compartida"

En su programa de streaming "Solo con Nicki", Nicole Neumann rememoró su año en París, donde enfrentó duras exigencias en el mundo de la moda europea. Su relato reveló el lado menos glamoroso de una carrera en ascenso en una de las ciudades más importantes del fashion worldwide. "Sin maquillaje, castings y casa compartida", dejó entrever la modelo de su vivencia en la ciudad de la moda.

Nicole Neumann y su alojamiento en París

A los 18 años, Nicole Neumann vivió una etapa crucial en su carrera, cuando decidió probar suerte en París, la meca de la moda. En su programa de streaming "Solo con Nicki", la modelo contó cómo fue esa experiencia que marcó su vida y le enseñó sobre la dureza del trabajo en la industria.

Nicole Neumann//Instagram

“Viví un año trabajando en París, iba a casting y son medios así. Se sientan así tipo... Ay, sí, ¿cómo es tu nombre? A ver, desfila", relató, recordando los primeros desafíos que enfrentó en su incursión en el mundo del modelaje en Europa. La llegada a una ciudad donde la competencia era feroz y las exigencias, altas, la hizo aprender rápidamente sobre la importancia de la perseverancia y la resistencia emocional.

Nicole Neumann//Instagram

Durante esa etapa, Nicole Neumann compartió detalles sobre su alojamiento y las condiciones en las que vivía junto a su madre. "Nos alojaron en un departamento que tenía el dueño de la agencia. Había otra chica y yo estaba con mi mamá. A ella la veíamos pasar todas las noches con un té y una manzana", comentó, reflejando la sencillez y las dificultades que enfrentaban en aquel entonces. La experiencia no solo fue laboral, sino también personal, ya que la joven modelo tuvo que adaptarse a un estilo de vida muy diferente al que estaba acostumbrada.

Nicole Neumann y las exigencias de ser modelo en París

Entre las anécdotas, Nicole también habló sobre la variedad de chicas que acudían a los castings en París. “Veías chicas que eran de Rusia, Hong Kong... Éramos un montón haciendo castings. Y de repente escuchabas que decían: ‘No vos no, bueno que pase otra’. Y es re feo el trato”, expresó, mostrando la dureza de la competencia y la frialdad con la que muchas veces se trataba a las modelos en ese entorno. La sensación de exclusión y la exigencia constante estaban a la orden del día, pero eso no detuvo su determinación.

Nicole Neumann//Instagram

En otro pasaje, Nicole Neumann describió la atmósfera del ambiente de trabajo en la moda europea. "Es duro el ambiente este, es muy frívolo”, afirmó, admitiendo que la superficialidad y la presión por mantener una imagen perfecta eran aspectos que debía afrontar diariamente. Sin embargo, su resiliencia y pasión por el oficio la ayudaron a seguir adelante.

Por último, Nicole Neumann compartió que en París le exigían: "Cara lavada total", es decir sin maquillaje, cuando el modelaje en Argentina se permitía usar maquillaje. En París las jóvenes modelos de los años 90 debían mostrarse tal cual eran, con toda su belleza.