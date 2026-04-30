Filtraron el motivo por el que Pampita se separó de Martín Pepa

En medio de rumores que sacuden el mundo del espectáculo, Pampita y Martín Pepa parecen estar enfrentando el momento más complicado desde que oficializaron su relación. La distancia, los viajes y las palabras que dejan entrever un distanciamiento temporal o incluso definitivo, han puesto en jaque lo que parecía una historia sólida.

Pampita y Pepa: una relación marcada por altibajos

Desde que hicieron público su amor, Pampita y Martín Pepa han transitado momentos de felicidad y también de incertidumbre. La modelo, reconocida por su carisma y estilo, siempre ha sido muy abierta respecto a sus sentimientos y a su forma de vivir el amor. Sin embargo, en las últimas semanas, lo que parecía un cuento de hadas, se derrumbó.

Pampita y Martín Pepa//Archivo

Según información filtrada por la periodista Paula Varela en el programa Intrusos, la última vez que Pampita y Martín Pepa se vieron en público fue en un restaurante en Gardiner. "Fue la última vez que se los vio juntos. Él viaja a Estados Unidos y en una final de polo, su círculo cercano le comentó que ya le había dicho a su entorno que estaba separado de Carolina", relató Varela.

Pampita y Martín Pepa//Archivo

La verdad del fin del vínculo de Pampita y Martín Pepa

De acuerdo a Varela la relación entre la modelo y el empresario tuvo idas y venidas. "Ellos ya se separaron como diez veces desde que empezaron", informó dejando en claro que, aunque existe la esperanza de volver a estar juntos a esta pareja de famosos, hoy por hoy, están separados.

Pampita y Martín Pepa//Archivo

En el ámbito público, Pampita mostró signos de incomodidad durante la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda. "A ella se la notó rara en la actitud en los premios Martín Fierro de la Moda", dijo Marcela Tauro. Paula Varela también aportó otro dato relevante: "Pepa estuvo hasta ayer en Argentina y hoy viajó a México. Carolina también viajará, no se sabe si por trabajo o por encontrarse con él".