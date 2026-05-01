Así es la increíble casa de vacaciones de Mica Viciconte y Fabián Cubero: estilo campestre, gimnasio y vista al Nahuel Huapi

Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron la increíble casa de vacaciones que alquilaron por sus vacaciones en el sur del país. Un espacio que combina estilo campestre, gimnasio y una vista única al Nahuel Huapi. La elección de este lugar les permitió compartir días de descanso en familia, en un entorno que reúne naturaleza y comodidad.

Estilo campestre y con vistas al Nahuel Huapi: Las increíbles vacaciones de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero eligieron pasar unos días de descanso en el sur del país. La propiedad que alquilaron se destaca por su estilo campestre, gimnasio y vista al Nahuel Huapi. La propiedad se convirtió en el escenario ideal para celebrar en familia, ofreciendo un ambiente sereno y moderno que refleja la conexión con la naturaleza.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió un video donde se la puede ver en distintos sectores de la cabaña que eligieron. Según contó, tanto ella como el exfutbolista se declinaron por este lugar para disfrutar de unos días de descanso en la naturaleza, con vistas increíbles y para festejar su cumpleaños en el lugar.

Las imágenes que compartió Mica Viciconte en su Instagram mostraron una propiedad que se destaca por su arquitectura de piedra y madera, rodeada de árboles y jardines. Los amplios ventanales permiten apreciar el paisaje patagónico en todo momento, mientras que los interiores transmiten calidez y funcionalidad.

La cabaña de vacaciones de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Por otro lado, la ex Combate destacó la decoración de estilo sencillo en la cabaña, que mantenía armonía con el entorno. Uno de los atractivos del complejo donde se queda con Luca y Fabián Cubero es el gimnasio privado, equipado para mantener la rutina de entrenamiento incluso durante las vacaciones.

Las vistas de lujo de la cabaña en la que se hospedan Mica Viciconte y Fabián Cubero

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores de Mica Viciconte y Fabián Cubero fueron las vistas al lago Nahuel Huapi. Desde la terraza y los espacios comunes se puede contemplar gran parte del lugar, creando un escenario único para compartir momentos en familia. La ubicación ofrece tranquilidad y, al mismo tiempo, cercanía con actividades al aire libre.

La cabaña de vacaciones de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Durante la estadía, la familia aprovechó las instalaciones exteriores, que incluyen un área de descanso con bancos y mesas de madera, ideal para reuniones y celebraciones. El entorno permite tanto distención como momentos de actividad. Desde el gimnasio y las piletas climatizadas hasta las parrillas exteriores, cada sector está preparado para disfrutar.

El cumpleaños de Mica Viciconte se convirtió en una ocasión especial para disfrutar de este refugio patagónico. La elección del lugar permitió combinar celebración y descanso, con actividades pensadas para grandes y chicos. La serenidad del entorno y la comodidad de la casa ofrecieron el marco perfecto para compartir en familia.

La cabaña de vacaciones de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutaron de la increíble casa que eligieron para pasar unos días de vacaciones en el sur del país. Un espacio que combina estilo campestre, gimnasio y una vista privilegiada al Nahuel Huapi. La propiedad se convirtió en el escenario ideal para compartir en familia, ofreciendo un entorno sereno y natural que acompañó cada momento.

VDV