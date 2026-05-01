Máxima Zorreguieta demostró cuál es el look empresarial perfecto en Bariloche: sastrería y zapatos chunky

Máxima Zorreguieta se encuentra en el Sur de la Argentina participando de jornadas bajo su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera. En este contexto, la monarca de los Países Bajos deslumbró con un look sofisticado que se destacó por varios detalles.

Sastrería en clave moderna: el look de Máxima Zorreguieta que marcó tendencia

Máxima Zorreguieta volvió a destacarse con una elección de moda que sintetiza a la perfección su estilo: sofisticado, actual y con guiños que rompen con lo tradicional. En el marco del Foro Llao Llao en Bariloche, donde participó como oradora, la reina de Holanda apostó por un look de sastrería monocromática que captó todas las miradas.

El eje del estilismo estuvo puesto en un conjunto de sastrería en tono verde pastel, uno de los colores que pisa fuerte en las tendencias actuales. Lejos de los clásicos neutros, Máxima Zorreguieta eligió una paleta fresca y luminosa que no solo aporta modernidad, sino también cercanía. Este verde suave pero con presencia se posiciona como una de las grandes apuestas de la temporada, ideal para looks diurnos con impronta elegante.

Máxima Zorreguieta

La sastrería, por su parte, se aleja de los cortes estructurados y se acerca a una silueta más relajada. La camisa que lució Máxima Zorreguieta se destaca por su caída fluida, que suma movimiento y un guiño moderno, mientras que el pantalón de corte recto y amplio acompaña esa lógica de comodidad sin resignar estilo.

Este tipo de conjuntos priorizan la versatilidad y el confort. Además, son protagonistas en el guardarropa contemporáneo y Máxima Zorreguieta los adapta con naturalidad a su rol institucional. En misma línea, la esposa del rey Guillermo Alejandro reafirma su estatus como referente fashion dentro de la realeza.

Sastrería en clave moderna: el look de Máxima Zorreguieta que marcó tendencia (Crédito: @forollaollao)

Con plataforma chunky y estilo artesanal: así es el particular calzado que completó el look empresarial de Máxima Zorreguieta

Pero si hay un elemento que elevó el look de Máxima Zorreguieta y le aportó un giro disruptivo es el calzado. En lugar de optar por stilettos o zapatos clásicos como suele hacer, la monarca optó por plataformas en tono nude con una base robusta y marcada. Este detalle no solo suma altura, sino también carácter.

Fiel a su estilo innovador, Máxima Zorreguieta se arriesgó a escoger una opción fuera de lo tradicional que dialoga con una tendencia cada vez más presente: la incorporación de piezas de impronta chunky en outfits elegantes. El contraste entre la suavidad de las prendas por su estética y tono delicado con la fuerza del calzado genera un equilibrio visual impactante. Además, el tono neutro de los zapatos ayuda a armonizar el total look.

El look de Máxima Zorreguieta que marcó tendencia (Crédito: @forollaollao)

En cuanto a los accesorios, mantuvo una línea sobria y minimalista, dejando que el conjunto hable por sí solo. Su beauty look incluyó un cabello suelto, con ondas naturales, y un maquillaje en tonos neutros completaron una imagen elegante y acorde al evento. De esta manera, Máxima Zorreguieta demostró cuál es el look empresarial perfecto en Bariloche: sastrería y zapatos chunky. Un look que confirma su habilidad para interpretar las tendencias y adaptarlas a su propio estilo.