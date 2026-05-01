Lejos del fútbol y el arte, Caro Calvagni mostró el talento oculto de Nicolás Tagliafico: "No les explico"

Hay talentos que aparecen cuando menos se los espera. Nicolás Tagliafico, campeón del mundo y figura indiscutida dentro de la cancha, volvió a sorprender, pero esta vez lejos del fútbol y también del arte. Es que si bien ya había dejado ver su costado creativo con los dibujos que suele compartir en redes, ahora sumó una nueva faceta inesperada: la cocina.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni mostró el talento oculto de Nicolás Tagliafico

Todo comenzó con una serie de historias de Instagram que publicó su esposa, Caro Calvagni, donde dejó ver una tierna escena familiar. “Explotó una granada en la cocina pero el BUDÍN que hizo… No les explico”, escribió, mientras lo mostraba a Nicolás Tagliafico batiendo los ingredientes, concentrado entre bowls, harina y utensilios desparramados. Una postal bien casera que rápidamente captó la atención.

El resultado no tardó en llegar. En el siguiente video, la influencer mostró el budín de limón ya terminado: dorado, esponjoso y con ese aspecto húmedo que invita a cortarlo de inmediato. Pero el momento clave fue cuando el propio futbolista apareció desmoldándolo con precisión, como si fuera un habitué de la cocina. Una escena que terminó de confirmar que no se trataba de un intento improvisado.

A poco más de dos meses de un nuevo Mundial, donde la Selección argentina buscará volver a hacer historia, el defensor demuestra que también sabe lucirse fuera de la cancha. En medio de la exigencia y la expectativa, encontró un momento para distenderse y revelar un talento oculto que se viralizó en las redes.

Así es la receta del budín de limón de Nicolás Tagliafico

Ingredientes

2 huevos

100 g de azúcar

100 ml de aceite

Ralladura y jugo de 1 limón

250 g de harina leudante

Nicolás Tagliafico

Paso a paso del budín de limón de Nicolás Tagliafico