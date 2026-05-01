Sabrina Rojas y José Chatruc confirmaron su noviazgo con una romántica escapada: todas las fotos

Sabrina Rojas y José Chatruc confirmaron su romance con una escapada romántica que compartieron en redes sociales y que, según las imágenes, tendría como destino Brasil. La conductora y el exfutbolista publicaron una serie de fotos que dejan ver la intimidad del viaje y marcan un nuevo paso en su relación.

José Chatruc y Sabrina Rojas

Las fotos de Sabrina Rojas y José Chatruc para confirmar su romance

Desde sus redes sociales, Sobrina Rojas y José Chatruc compartieron una serie de imágenes que reflejan complicidad y un romance que avanza. Aunque no lo confirmaron explícitamente, todo indica que eligieron Brasil como destino para esta escapada romántica que terminó de sellar su vínculo.

En un guiño compartido, ambos subieron retratos cruzados con las frases “Su cita” y “Mi cita”, un gesto que confirma públicamente el vínculo. Para la ocasión, la actriz eligió un look de noche relajado con un top negro de un solo hombro con volados, collar con dije y maquillaje en tonos naturales. El exfutbolista, en tanto, optó por una camisa de lino celeste, acorde al clima cálido, y se mostró con una copa de vino en un restaurante de estilo moderno.

La romántica escapada de José Chatruc y Sabrina Rojas

El viaje también incluyó momentos de playa. En una de las imágenes se ve una caipirinha en primer plano, con el mar de fondo, lo que refuerza la versión de que la escapada fue a Brasil. Además, la conductora compartió una foto desde la reposera donde lució un microbikini animal print en tonos amarillo y negro, combinado con anteojos de sol rectangulares. La playa, amplia y concurrida, remite a destinos clásicos como Copacabana o Ipanema.

Por su parte, José Chatruc subió una selfie cerca del agua con lentes de sol tipo aviador y sumó un emoji de bíceps, en tono distendido. El entorno muestra olas y cielo despejado, en línea con un día de descanso frente al mar.

Sabrina Rojas y José Chatruc

Días atrás, el exfutbolista ya había hablado sobre su vínculo con Sabrina Rojas tras ser consultado en televisión. “De ella me gusta todo”, expresó, aunque aclaró que se estaban conociendo y que no buscaban ponerle un título a la relación. En ese momento, también había mencionado que habían compartido un fin de semana juntos en Punta del Este, lo que había despertado los primeros rumores.

Con esta nueva serie de fotos desde el exterior, Sabrina Rojas y José Chatruc no solo vuelven a mostrarse juntos, sino que confirman el buen momento que atraviesan. Sin definiciones formales, pero con gestos cada vez más claros, la pareja avanza y ya no oculta su relación.