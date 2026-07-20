¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 20 de julio de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 20 de julio de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con mucha energía y ganas de resolver todo de una. Tratá de bajar un cambio antes de responder impulsivamente en el trabajo o en una conversación importante. En el amor, alguien podría sorprenderte con un gesto que no esperabas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes te invita a reorganizar prioridades. Si venís postergando una decisión económica o laboral, vas a encontrar el momento ideal para encararla. En lo afectivo, una charla sincera puede fortalecer un vínculo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Las ideas fluyen y tu capacidad para comunicarte va a ser una de tus mayores fortalezas. Aprovechá para negociar, presentar proyectos o resolver malentendidos. En el amor, dejate llevar un poco más por lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Con el Sol a punto de dejar tu signo, es un buen momento para cerrar etapas y enfocarte en nuevos objetivos. Vas a sentir la necesidad de priorizar tu bienestar. Una noticia familiar puede alegrarte el día.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se empieza a sentir tu temporada y eso te devuelve confianza. Es un lunes ideal para planificar proyectos que venías dejando en pausa. En el plano sentimental, alguien podría buscar un acercamiento inesperado.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu capacidad para organizar y encontrar soluciones va a marcar la diferencia. No cargues con responsabilidades que no te corresponden. Una propuesta laboral o académica merece que la analices con atención.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio que tanto buscás aparece cuando dejás de querer conformar a todo el mundo. Es un buen día para poner límites sin culpa. En el amor, una conversación pendiente puede aclarar muchas cosas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La intuición va a ser tu mejor aliada. Prestá atención a los detalles porque alguien podría revelar más de lo que pretende. En lo laboral, evitá las discusiones innecesarias y concentrate en tus objetivos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El lunes trae movimiento y oportunidades para salir de la rutina. Una invitación o una propuesta distinta puede abrirte una puerta interesante. En el amor, la espontaneidad será tu mejor carta.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Empezás la semana con foco y determinación. Es un gran momento para avanzar con trámites, reuniones o temas económicos. En lo personal, permitite descansar un poco más y no exigirte tanto.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas originales encuentran el espacio para crecer. Un intercambio con alguien que piensa distinto puede darte una perspectiva muy valiosa. En el amor, evitá las señales confusas y hablá con claridad.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad estará muy afinada, pero no dejes que las emociones ajenas condicionen tu día. Es un buen momento para dedicarte a una actividad creativa o retomar un hobby. Una sorpresa agradable podría cerrar el lunes con una sonrisa..