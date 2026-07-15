Carolina Calvagni rompió el silencio sobre su relación con Nicolás Tagliafico: "Nos une el amor y la admiración"

Todo es mucho más intenso cuando se vive desde adentro. “Me está pasando que siento mucho más emoción en los partidos; más que en Qatar...”, aseguró Caro Calvagni (32), mujer de Nicolás Tagliafico (33), el jugador de la selección argentina de fútbol que junto al grupo liderado por Lionel Messi no sólo defiende el título de campeones sino que busca hacer historia en esta nueva Copa del Mundo.

Carolina Calvagni en Miami.

Desde Miami, Caro Calvagni se sinceró sobre su matrimonio con Nicolás Tagliafico

“Ahora me pongo más nerviosa y termino cada partido llorando. ¡Cada mundial es especial! ¡Ya es un orgullo que pueda estar en uno! ¡Imaginate siendo el número tres! Porque sé del esfuerzo que hay detrás y todo el trabajo que Nico hace para poder estar, rendir y ayudar al equipo. Así es que me emociona mucho eso porque es un trabajo duro. Una preparación larga donde cada detalle cuenta y eso es lo que más me enorgullece: que Nico esté en la Selección, juegue y que lo haga de la mejor manera, como siempre lo hace”, le contó a CARAS la influencer de bienestar, quien realizó un evento en Miami para presentar su nuevo drop 4, perteneciente a la colección 6 @Double Layer de “Calvagni”, su marca de indumentaria activewear y athleisure.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

“Nico es un pilar fundamental y un soporte imprescindible en lo que estoy haciendo. No siempre es todo color de rosa en un emprendimiento y a veces hay cosas que salen mal, pero ahí está para apoyarme y darme ese empujón necesario. Aparte de ser mi pareja, es mi compañero y mi consejero. Estoy súper feliz de que él me pueda estar acompañando, como yo lo hice con él, en mis pop-ups y en el crecimiento de mi marca. Es un orgullo espectacular”, afirmó Caro, anfitriona de una clase de yoga en la playa que tuvo como instructora a Rocío Guirao Díaz y a Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, entre sus asistentes.

Así fue la clase de yoga frente al mar de Rocío Guirao Díaz

El apoyo incondicional de Nicolás Tagliafico en el proyecto de Caro Calvagni

“Llevamos 12 años juntos. Creo que lo más importante que tenemos con Nico es, que nos une el amor y la admiración por el otro. En una pareja hay varios pilares fundamentales y creo que además de esas dos cosas, lo son la confianza y el tratar de mejorar constantemente en lo que el otro necesite. Apoyarse, acompañarse, no entrar en la monotonía y hacer cosas distintas. Tanto en la carrera de Nico como ahora en mi proyecto, el acompañamiento es clave... Empujar al otro para que sea mejor, para mí esa es la clave de nuestra pareja”, se sinceró Calvagni, quien desarrolló su emprendimiento tras instalarse en Europa para acompañar a Tagliafico.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

“Sentía la necesidad de tener mi mente ocupada, de tener un objetivo y mejorar mi vida. Me crié viendo a mis papás trabajar. Me inculcaron eso desde chiquita: el trabajo, el esfuerzo. Hacer terapia me ayudó a desarrollarme como persona y a desarrollar también mi empresa”, explicó Caro.

El estilo de su marca, detalló, se adapta a la mujer que está en movimiento y quiere moda y funcionalidad, tanto para un look deportivo como de oficina. “Siempre trato de dar ese mensaje de movimiento, de bienestar y de pensar en uno mismo y priorizarse. Así es que la marca nació a partir de eso”, remarcó la influencer.

Carolina Calvagni disfrutó de un día único junto a Rocío Guirao Díaz y Muri López Benítez.

A partir de ahora, Caro también celebra que su emprendimiento regresa, luego de un año de pausa, al mercado de los Estados Unidos con la apertura de su nuevo warehouse (depósito) en Miami, lo que también beneficia su presencia en Latinoamérica a través de calvagni.com.

Caro Calvagni habló del grupo de las mujeres de la Selección

Además de acompañar a Nicolás Tagliafico en cada paso del Mundial, Caro Calvagni destacó el fuerte vínculo que mantiene con las parejas de los futbolistas de la Selección argentina. Entre encuentros, mates, entrenamientos y cenas durante la concentración, aseguró que el compañerismo es una de las características que mejor define al grupo que acompaña al plantel de Lionel Scaloni.

Caro Calvagni y Agus Gandolfo

—¿Cómo es tu relación con las demás mujeres de la Selección y cómo viven esta nueva experiencia alentando en este mundial?

—Nos llevamos bárbaro, siempre lo digo. Estamos acá para apoyarlos a ellos, para empujar entre todas. Creo que eso es lo más lindo que tiene este grupo. Cuando podemos, tratamos de juntarnos, por lo menos una vez en todo el mundial, para cenar, hablar un poco de la vida y conocernos, porque en la diaria vivimos en países distintos y a veces es difícil. En lo particular, me llevo bien con todas pero tengo más afinidad quizás con Agus Gandolfo (esposa de Lautaro Martínez), con Muri (Lisandro Martínez), Valu Cervantes (Enzo Fernández), y con Ro, la mujer de Rulli (Gerónimo, arquero suplente). A veces coincidimos en el mismo hotel y entonces nos tomamos un mate en la pileta, vamos a la playa o entrenamos. La verdad es que hay muy buena onda con todas y un clima muy lindo, positivo y de compañerismo.