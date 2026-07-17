Wanda Nara abrió las puertas de su casa en Italia: estilo campestre, piscina olímpica y un rincón de arte

Lejos del ruido constante de Buenos Aires y la vorágine de sus compromisos televisivos, Wanda Nara encuentra su equilibrio en una imponente residencia en Italia. Este hogar, que funciona como un oasis de calma entre tantas idas y vueltas sentimentales, revela un costado de la empresaria que pocos conocen fuera de sus redes sociales. Entre paredes que respiran historia y jardines que invitan a la desconexión total, Wanda organiza sus días junto a sus hijos.

Wanda Nara mostró por redes sociales su casa en Italia.

Wanda Nara en Italia: un refugio donde el diseño rústico se encuentra con el lujo

Al cruzar el umbral de su propiedad, lo primero que impacta es la atmósfera. No hay estridencias decorativas ni muebles minimalistas que sigan las modas del momento. Wanda Nara apuesta por una estética campestre, donde la madera natural es la protagonista indiscutida de los ambientes principales. Una mesa de comedor maciza, que parece salida de una casa de campo toscana, domina el espacio. Sobre su superficie rugosa descansan candelabros de plata y cuencos artesanales, creando una composición que mezcla elegancia clásica con una calidez hogareña muy necesaria.

Wanda Nara eligió un estilo campestre.

Este estilo no es casual, ya que cada rincón está pensado para que sus hijos se sientan libres y cómodos. En las tardes de sol, la luz se filtra por las ventanas, iluminando los ramos de flores frescas que decoran las encimeras.

El espacio de arte en la casa de Wanda Nara en Italia.

Entre tantas ocupaciones, la empresaria también reserva espacio para la creatividad y el desarrollo artístico de sus hijos. Un rincón especial de la casa está dedicado exclusivamente a las artes plásticas. Allí, los lápices de colores organizados en estuches impecables invitan a pasar horas frente al papel. Mientras las noticias sobre su divorcio ocupan las portadas de los portales, dentro de estas paredes el tiempo parece detenerse para dar paso al dibujo y la expresión personal.

Se destaca una gran piscina en la casa de Wanda Nara en Italia.

Así es la impactante piscina de la casa de Wanda Nara en Italia

El exterior, por su parte, es un verdadero paraíso que compite con los mejores resorts de lujo. La joya indiscutible de la propiedad es su piscina olímpica. Es un espejo de agua cristalina rodeado por una vegetación frondosa que brinda total privacidad frente a las miradas indiscretas.

Cada detalle en esta casa de Italia cuenta una parte de su historia personal. Desde las piezas de arte que decoran las paredes hasta los espacios al aire libre, todo parece estar al servicio de una vida que, aunque pública, encuentra refugio en la calidez de lo privado. Wanda Nara, una vez más, demuestra que sabe combinar a la perfección su faceta empresarial con la búsqueda de un hogar que sea, ante todo, un verdadero santuario.