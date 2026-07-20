Con el corazón dividido: el mensaje del Chino Darín tras la victoria de España

El domingo 19 de julio estuvo marcado por sentimientos encontrados para el Chino Darín tras la derrota de la Selección Argentina frente a España. El actor viajó a Estados Unidos junto a Úrsula Corberó y Dante, su bebé de cinco meses, para vivir de cerca la gran final, en una experiencia que combinó la emoción y la pasión por el fútbol con un momento muy especial en familia. Luego del encuentro, el actor compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, donde le dedicó unas cálidas palabras de apoyo y agradecimiento a la Scaloneta.

Así vivió el Chino Darín la final entre España y Argentina

Antes del partido, el Chino Darín reposteó en su cuenta de Instagram una serie de fotos compartidas por Úrsula Corberó, donde ambos aparecen viviendo la previa de la gran final. Él luciendo la camiseta de Argentina y ella la de España, cada uno orgulloso de sus raíces. Siempre sonrientes, disfrutaron de un encuentro tan especial como significativo para la pareja. En el medio, su hijo Dante, de cinco meses, nacido en Barcelona, pero con una parte de su corazón teñida de celeste y blanco.

Chino Darín y Úrsula Corberó | Instagram

Tras el pitazo final, el actor compartió un mensaje cargado de emoción dedicado a la Scaloneta. “Con la ilusión hasta el último minuto. Qué grandes todos en el plantel argentino. Cuánto disfruté y cuánto sufrí en este Mundial de la mano de ustedes”, escribió junto a una tierna imagen en la que aparece sosteniendo a Dante. Padre e hijo lucían la camiseta de la Selección, mientras que el pequeño llevaba la número 10 de Lionel Messi.

“Gracias por tanto, vamos Argentina siempre”, exclamó con orgullo, en un mensaje con el que reconoció la entrega y el esfuerzo del plantel a lo largo de todo el Mundial. A pesar de la derrota en la final, dejó en claro su admiración por el equipo de Lionel Scaloni y el camino recorrido hasta la definición del torneo, donde las expectativas siempre se mantuvieron hasta el final.

Chino Darín junto a su hijo Dante | Instagram

El Chino Darín junto a Úrsula Corberó: el mensaje luego de la victoria de España

Más allá de su mensaje dedicado al plantel argentino, el Chino Darín también tuvo un gesto con el flamante campeón. A través de una foto junto a su pareja, el actor felicitó al plantel de La Roja por la conquista del Mundial 2026 y destacó el mérito de su consagración. “Gran mundial de España. Bien ganada la final”, escribió. Luego, volvió a expresar su orgullo por el recorrido de la selección nacional y cerró con otra muestra de apoyo: “Gracias Argentina por tanta garra y tanta pasión”.

Chino Darín y Úrsula Corberó | Instagram

Cabe destacar que esta cita mundialista tuvo un significado muy especial para la pareja de actores. Fue la primera vez que vivieron tan de cerca una final en la que sus selecciones se enfrentaron, una situación que los encontró divididos entre el amor por sus respectivos países y el deseo de ver campeón al otro. A esa carga emocional se sumó otro momento inolvidable: fue el primer viaje de larga distancia para Dante, quien con apenas cinco meses tuvo que adaptarse a un cambio de huso horario y a un clima completamente distinto, haciendo de esta experiencia un desafío tan especial como inolvidable para ellos. Al llegar a Nueva York, la intérprete lanzó en tono de broma: “Bebé + Mundial: difícil combo Chino Darín”.

Chino Darín y Úrsula Corberó | Instagram

De esta manera, el Chino Darín mantuvo el corazón dividido entre las emociones encontradas que le dejó la derrota de la selección argentina, que no pudo alcanzar el tan ansiado bicampeonato, y la alegría por la consagración de España, país natal de su pareja e hijo, que logró conquistar su segunda estrella en la historia de los Mundiales. El actor dejó en claro que eligió celebrar el gran nivel futbolístico de ambos seleccionados y el inolvidable camino que protagonizaron a lo largo del certamen.