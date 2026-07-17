Entramos a la casa que la familia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo usa en el Mundial: ocho habitaciones, gimnasio y spa

Mientras Lionel Messi se prepara para disputar una nueva final del Mundial con la Selección Argentina, su familia encuentra refugio en la exclusiva mansión que el capitán posee en Fort Lauderdale. La propiedad, adquirida tras su llegada al Inter Miami, reúne todas las comodidades y se convirtió en el lugar donde Antonela Roccuzzo y sus tres hijos transitan cada instancia del torneo.

Así es la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Ubicada en Bay Colony, una de las urbanizaciones más exclusivas de la zona, la residencia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fue comprada por US$10,7 millones y combina privacidad, amplios espacios y amenities de primer nivel. Con ocho suites, gimnasio, spa y salida directa al agua, la vivienda refleja el estilo de vida que la familia construyó desde su desembarco en Florida.

Así es la mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cuenta con 974 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de 1.765 m² y fue diseñada para ofrecer amplitud y privacidad. Entre sus principales ambientes se destacan ocho suites, dos de ellas VIP, nueve baños completos, un toilette y una imponente suite principal de 148 metros cuadrados.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Además, la residencia dispone de una cocina italiana equipada con electrodomésticos de alta gama, gimnasio, spa, oficina ejecutiva, salón de entretenimiento y un amplio jardín con piscina. La propiedad también posee dos muelles privados sobre 50 metros de costa, una característica que permite navegar directamente desde la vivienda por los canales de Bay Colony.

El exclusivo barrio que eligió Lionel Messi para vivir con su familia

La mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se encuentra en una calle sin salida dentro de Bay Colony, una urbanización cerrada considerada una de las más exclusivas de Fort Lauderdale y la única comunidad unifamiliar de la zona con seguridad permanente. La privacidad fue uno de los aspectos clave para la elección de la vivienda, teniendo en cuenta la exposición internacional del capitán argentino.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Construida en 1988, la residencia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo combina detalles clásicos con un diseño interior a cargo de la reconocida diseñadora Lori Morris, cuyo trabajo fue destacado por la revista Florida Design. Antes de ser adquirida por el capitán de la selección Argentina, la propiedad había sido vendida por US$9 millones, mientras que actualmente también implica el pago de impuestos anuales de US$83.400 y una cuota mensual de asociación de US$500, consolidándose como una de las residencias más exclusivas del sur de Florida.