La Scaloneta volverá a Argentina esta tarde y lo comunicó en una emotiva carta: "Nunca dejaron de creer"

El domingo 19 de julio, la Selección Argentina perdió contra España, en la final de la Copa del Mundo 2026. Los fanáticos no dudaron en, a pesar del momento, mostrarles el apoyo y el orgullo que la Scaloneta generó en todos ellos durante los partidos disputados durante estos dos últimos meses. Los festejos y la bandera albiceleste se vieron en diferentes partes del mundo, y muchos hinchas esperan ansiosos el regreso del equipo. Finalmente, confirmaron que volverán al país durante la tarde, con una emotiva carta.

Selección Argentina

La Selección Argentina confirmó el horario de llegada a la Argentina

Los fanáticos de la Scaloneta no dudaron en salir a las calles de distintos puntos de la Argentina a mostrar el apoyo incondicional, tras la final del Mundial 2026. España logró superar a la selección, 1-0, tras un largo partido muy peleado. La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, fue testigo de las grandes movilizaciones, durante la noche del 19 de julio, y expresó un tierno mensaje en X y su página oficial, agradeciendo el gesto

"En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final. El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar", expresaron. Sin embargo, lo que más emocionó a todos fue la confirmación de que regresarían al país durante la tarde, y generaron felicidad en todos los que esperaban poder recibirlos.



"Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17. Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán", sentenciaron en la emotiva carta.

La postal que compartió la Selección Argentina

Los festejos en el Obelisco tras la final del Mundial

A pesar de la caída por 1 a 0 frente a España en la final de la Copa del Mundo, miles de hinchas argentinos se congregaron de forma multitudinaria en el Obelisco de Buenos Aires, el Monumento a la Bandera en Rosario y distintos puntos del país, para reconocer la entrega de la Selección Argentina y demostrar el apoyo incondicional hacia los finalistas. Lejos de la frustración por el subcampeonato, loa puntos de encuentro se transformaron en un conmovedor escenario de gratitud.

Familias y grupos de amigos entonaron los clásicos cánticos de la hinchada y ondearon las banderas celeste y blanco, bajo un festival de luces artificiales. El emblemático monumento nacional sirvió como una gran pantalla urbana, siendo iluminado con proyecciones de los futbolistas y emotivas leyendas de agradecimiento hacia el plantel dirigido por Lionel Scaloni. En las redes sociales, se compartieron algunas de las mejores imágenes, generaron la emoción de todos. El espíritu dominante reflejó la inquebrantable conexión entre el pueblo y su equipo, y esta gran manifestación popular desterró la idea de que solo vale ganar, consolidando el orgullo por un proceso histórico que mantuvo en vilo a todo el país.

Los festejos en el Obelisco tras la final del Mundial

Junto a una postal de este momento histórico que se vivió en el Obelisco, la Scaloneta anunció que volverá a Argentina esta tarde y lo comunicó en una emotiva carta. Algunos jugadores no podrán ser parte de este momento, ya que deberán volver a sus clubes. Sin embargo, se espera una gran manifestación en honor a todo lo vivido en estos dos meses.

A.E