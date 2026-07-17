El look boho chic de Carolina Baldini para su primer partido de golf en Nueva York

Carolina Baldini partió hacia Nueva York con un claro objetivo: alentar a su hijo Giuliano Simeone, jugador de la selección argentina que se enfrentará a España en la final del Mundial 2026. Mientras, espera la llegada del partido decisivo, la modelo se dio el lujo de disfrutar de la Gran Manzana y compartió en redes sociales varias fotografías de su recorrido y actividades, pero lo que más llamó la atención es el look boho chic que usó para jugar al golf, mezclando comodidad, modernidad y elegancia.

Carolina Baldini mostró su estilo boho chic en Nueva York

Carolina Baldini se destacó no solo por su apoyo a la selección argentina sino también por su estilo cuidado y relajado durante toda su visita. En sus publicaciones de Instagram, la modelo lució un look boho chic que mezcla detalles cómodos y modernos, ideal para recorrer la ciudad y aprovechar cada momento de esta experiencia única. Su outfit reflejó una mezcla perfecta entre moda urbana y practicidad, con prendas que permiten movilidad sin sacrificar el glamour.

El look de Carolina Baldini en Nueva York.

A lo largo de sus recorridos, la empresaria no solo posó frente a los famosos sitios de Nueva York sino que también decidió probar suerte en el golf. Con un espontáneo sentido del humor, la modelo comentó en una historia de Instagram su primer día de golf: “Mi primera vez…malísima.. deporte de paciencia…”.

Para esta jornada deportiva, Carolina Baldini eligió un conjunto que combinaba elegancia y comodidad, ideal para las exigencias del golf y el aire libre. La madre de Giuliano Simeone lució un top sin mangas color blanco con puntillas en los bordes que se ajustaba a su silueta, además, lo combinó con pantalones tipo culotte del mismo tono, de tiro alto y recto.

Carolina Baldini jugó su primer partido de golf en Estados Unidos.

Además, causó impacto en sus seguidores con un cinturón de color blanco al igual que la top y el pantalón, sujetado con un moño de tiras anchas y con una hebilla metálica que le dio un toque distintivo. Se trata de un accesorio practico y estético que se integró muy bien al resto del vestuario.

A la espera de la final de Mundial, Carolina Baldini posó en Nueva York.

En cuanto al calzado, la madre de Giuliano Simeone presumió unas clásicas zapatillas blancas deportivas, que sumó funcionalidad al outfit, dotando el soporte necesario para caminar sobre el césped sin perder su estilo personal. Su cabello oscuro y liso caía naturalmente sobre sus hombros, otorgando un aire relajado.

Carolina Baldini demostró que no solo es una madre entregada y seguidora apasionada del fútbol, sino también una mujer dispuesta a experimentar nuevas actividades y disfrutar cada momento sin perder la elegancia. Sin duda, su paso por Nueva York quedará marcado por su estilo, su humor y su apoyo incondicional a la Albiceleste en este Mundial 2026.