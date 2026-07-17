Anita Espasandin dio cátedra de estilo con sus looks mundialistas: brillos, frases y sombreros

El fervor mundialista se apodera de cada rincón, y la moda no es la excepción. Anita Espasandin demuestra que el aliento a la Selección puede elevarse a una categoría de alta costura, donde la elegancia y la pasión se funden en una propuesta visualmente impactante. Bajo el lente de las tendencias contemporáneas, Espasandin presenta tres outfits que rompen con los esquemas tradicionales de la indumentaria deportiva.

Los looks mundialistas de Anita Espasandin.

Los destellos de Anita Espasandin: una apuesta por el maximalismo

En el primer look, Anita Espasandin abraza la tendencia del glam-rock con una sofisticación arrolladora. La pieza central es un jean intervenido que captura todas las miradas, fusionando la textura rústica del tejido con una lluvia de brillos que aportan luz y movimiento.

El primer look de Anita Espasandin: Jean intervenido, corset, blazer y gorra.

El conjunto se completa con un corset que, lejos de ser una prenda básica, se convierte en el protagonista del styling gracias a su diseño estructural y su espalda ajustable. Para sellar esta propuesta, un saco en tonos celestes y la incorporación de un sombrero vaquero añaden ese toque cowboy tan distintivo que se posiciona como el accesorio fetiche de la temporada.

Anita Espasandin eleva la sastrería clásica a una dimensión artística

Para su segunda propuesta, Anita Espasandin se sumerge en el universo de la sastrería premium, donde la excelencia en el corte se une con la artesanía más detallista. El traje presenta un juego cromático inspirado en los colores patrios, plasmado sobre textiles de alta calidad que lucen, cada uno de ellos, una intervención pictórica realizada meticulosamente a mano.

El segundo look de Anita Espasandin: Traje bicolor con corbata.

Cada detalle cuenta en este conjunto: desde los botones personalizados hasta una corbata diseñada como una obra de arte única. Debajo del saco, una camisa salpicada de cristales añade una luminosidad sutil que equilibra la estructura rígida de la sastrería, logrando un equilibrio entre la formalidad impecable y el arte disruptivo.



El mensaje de fuerza de Anita Espasandin en la gran final

Como cierre de este desfile de looks, Anita Espasandin elige un vestido que parece una declaración de principios sobre la silueta femenina. El diseño, un vestido largo de corte sirena en blanco impoluto, sirve de lienzo para una intervención en azul que, con trazos descontracturados, lleva escrito un mensaje de empoderamiento. La espalda descubierta se roba el protagonismo, dejando ver la leyenda "Queen of my own game", que encapsula la filosofía de una mujer que vive el deporte con intensidad propia.

El último look de Anita Espasandin: vestido con frase.

El sombrero, presente una vez más, termina por unificar la estética, otorgando coherencia visual a un vestuario que combina el espíritu competitivo con una gracia inigualable. Así Anita Espasandin apuesta por una escena cargada de actitud, brillo y una impronta personal que, al igual que los mejores jugadores en la cancha, promete hacer historia.