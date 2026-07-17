El guardarropa de Emilia Ferrero: claves de un estilo comfy y deportivo

Emilia Ferrero y Julián Álvarez son de las parejas más jóvenes y queridas de la selección argentina. En los últimos meses, su historia de amor se selló con la llegada de su hijo, Amadeo, uniendo a al noviazgo en una familia que va dando sus pasos en el mundo élite del fútbol. Sin embargo, y además de la fama de él, la propia Emilia decidió apostar todo para tener un perfil bajo, profesional y empresarial, manteniendo como base sus conocimientos como profesora de educación física. Es por eso que su exposición mediática la transformó en una referente de moda para quienes buscan inspiración en looks relajados. El guardarropa de Emilia Ferrero tiene las claves de un estilo comfy y deportivo, alejándose del clásico business woman style de algunas empresarias.

Emilia Ferrero

Emilia Ferrero: Amante de lo deportivo como conjunto comfy del día a día

El guardarropas de las mujeres de la selección mantiene como eje principal los conjuntos deportivos, dadas sus rutinas de entrenamiento que acompañan a sus parejas. Sin embargo, hay algunas de ellas que se volvieron embajadoras de esta tendencia, al lucirla en todo momento del día y demostrar su amor. El estilo diario de Emilia Ferrero fusiona funcionalidad y tendencia, consolidándola como un referente del athleisure, tendencia que eleva la ropa de entrenamiento a la categoría de moda urbana.

Su propuesta estética prioriza el confort sin perder sofisticación, adaptando de manera orgánica el dinamismo de la educación física a la exigente vida europea y minimalista. La joven cordobesa domina la tendencia del gorpcore, incorporando camperas técnicas, texturas impermeables y prendas utilitarias diseñadas para el aire libre. Asimismo, es exponente del cozy chic, un concepto donde los buzos oversize , los pantalones de frisa premium y los conjuntos de punto tejidos se transforman en piezas de estilo, gracias a una cuidada selección de accesorios, peinados minimalistas y calzado impecable.

Su guardarropa se estructura a partir de básicos de alta calidad, demostrando que la comodidad cotidiana no compite en absoluto con la elegancia contemporánea, y se destaca principalmente por el uso inteligente de conjuntos de dos piezas, que constituyen una de las mayores claves de su identidad visual. Emilia Ferrero elige la moda deportiva y una paleta de colores neutros o pasteles que la alejan del estilo gothic de algunas de sus compañeras. Por el contrario, ella busca iluminarse con sus looks ceñidos o funcionales, dejando en claro que la sofisticación también puede aparecer en la moda deportiva.

Sin embargo, y más allá de su marcada predilección por los looks relajados, sus apuestas más arriesgadas ganan terreno cuando decide elevar el nivel de formalidad. Si bien en el día a día Emilia recurre a los conjuntos clásicos de entrenamiento, también les agrega diseños o prendas de la audaz tendencia del sporty tailoring, ya sea a través de sacos, tapados o pantalones que remiten a los looks business woman style.

El guardarropa de Emilia Ferrero: claves de un estilo comfy y deportivo

Emilia Ferrero y el sporty tailoring

Emilia Ferrero entendió que, si bien la moda sporty era su favorita y le daba comodidad, también podía elevarse con algunas prendas clásicas del estilo europeo, y que se volvieron claves para el quiet luxury. Es así como, en algunos momentos, apostó por la tendencia del sporty tailoring, fusionando la rigidez de la sastrería clásica con la fluidez y el dinamismo textil de la indumentaria deportiva. Este concepto consiste en desestructurar prendas tradicionales, como los blazers de hombreras marcadas, los chalecos de vestir y los pantalones de pinzas, reemplazando los paños rígidos por materiales tecnológicos como el neoprene liviano, el algodón de alta densidad o el acetato satinado.

Cae la casualidad de que el estilo de moda de Emilia se vio modificado con su realidad tras la mudanza al viejo continente, adaptándose a su actual rutina familiar y social en Madrid, España. Es necesario destacar que la moda europea es muy diferente a la latinoamericana; sobre todo por su inclinación hacia prendas más entalladas, colores vibrantes y una marcada sensualidad, apuntando por su enfoque minimalista, el uso de siluetas holgadas y una sofisticación sobria basada en tonos neutros. En ese contexto, el clima frío de las capitales europeas impulsa un juego de superposiciones y abrigos estructurados que obligó a la joven cordobesa a refinar su impronta deportiva innata.

El sporty tailoring se convirtió en su puente perfecto: le permite cumplir con los exigentes códigos visuales del entorno europeo sin traicionar sus raíces ligadas a la educación física. Emilia domina el contraste cultural vistiendo blazers estructurados sobre remeras básicas de algodón premium, o encontrando buzos crop top con un diseño similar al de una camisa. Lejos de lucir informal, esta corriente busca redefinir la elegancia contemporánea, demostrando que una silueta pulida e imponente puede coexistir con el confort absoluto que demanda la vida moderna.

El guardarropa de Emilia Ferrero: claves de un estilo comfy y deportivo

Emilia Ferrero también apuesta a la elegancia de la clásica gala

A pesar de su amor por la moda deportiva, Emilia Ferrero le abrió las puertas a los clásicos de la gala para acompañar a Julián Álvarez a prestigiosos eventos internacionales. Es por eso que, si hablamos de las claves de su guardarropas en sentido de extrema formalidad, vamos a encontrar que ella deja de lado sus característicos conjuntos urbanos para sumergirse por completo en códigos de alta costura, pero manteniendo intactos sus principios de sobriedad y sofisticación.

Esto no hace que pierda su estilo; por el contrario, se termina elevando al contrastar completamente con sus looks del día a día. Manteniendo el bajo perfil, su vestuario nocturno se inclina por el diseño de autor que prioriza siluetas estructuradas pero fluidas, apostando fuertemente por la tendencia del glam monocromático, donde vestidos largos en riguroso negro o blanco pleno se convierten en los protagonistas absolutos de su propuesta visual.

Emilia equilibra con maestría la sensualidad moderna y la distinción clásica, incorporando cortes asimétricos vanguardistas, escotes de una sola manga, cuellos altos de estilo polera y tajos pronunciados. Lejos de saturar su imagen con exceso de ornamentos, prefiere texturas refinadas donde los destellos metalizados provienen de sutiles bordados, haciendo que el concepto de minimalismo enjoyado sea su guía principal y restringiendo las piezas a aros colgantes de plata o diamantes discretos que iluminan su rostro sin competir con el diseño del vestido.

El guardarropa de Emilia Ferrero

El guardarropas de Emilia Ferrero marca las claves de un estilo comfy y deportivo, abriendo las posibilidades al glam monocromático y los conjuntos clásicos de gala. Como reflejo de su propio viaje personal y profesional desde sus raíces en Calchín hasta las grandes capitales europeas junto a Julián Álvarez, su estilismo es el ejemplo perfecto de su adaptabilidad, donde el confort del athleisure y las tendencias del gorpcore o el cozy chic conviven en perfecta armonía con su faceta más cosmopolita.

A.E