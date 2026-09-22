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Horóscopo de hoy 22 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo de hoy 30 de julio de 2026
Horóscopo de hoy 30 de julio de 2026 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 22 de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 22 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Una situación inesperada te impulsará a tomar decisiones importantes. Confiá en tu intuición y evitá actuar por impulso.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Una conversación pendiente traerá claridad a tus vínculos. Es un buen momento para ordenar prioridades y recuperar la tranquilidad.

Horoscopo
Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu creatividad estará en alza y surgirán oportunidades interesantes. Prestá atención a una propuesta que podría abrir nuevas puertas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones estarán a flor de piel. Un acercamiento familiar te permitirá resolver diferencias y sentirte más acompañado.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma te ayudará a destacarte en el ámbito laboral. Una noticia inesperada podría modificar tus planes para los próximos días.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Es momento de cerrar una etapa y darle lugar a nuevos proyectos. Una decisión personal te permitirá recuperar el equilibrio.

Horoscopo
Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se abre un período de renovación y crecimiento. Una conversación especial podría cambiar tu manera de ver una relación importante.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición te permitirá descubrir algo que había pasado inadvertido. En el trabajo, una oportunidad requerirá una respuesta rápida.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de cambiar de aire se harán sentir. Un encuentro inesperado podría despertar nuevas ilusiones y proyectos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tu esfuerzo comenzará a mostrar resultados. Una propuesta profesional te llevará a reconsiderar algunos objetivos personales.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea que parecía lejana empieza a tomar forma. Será un día favorable para los encuentros, la creatividad y los nuevos desafíos.

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Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Una situación emocional encontrará finalmente su rumbo. La jornada traerá claridad para tomar una decisión que venías postergando.

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