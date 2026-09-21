Antonela Roccuzzo presentó su línea beauty en colaboración con una lujosa marca de cosméticos

Antonela Roccuzzo construyó con el paso de los años un perfil propio que va más allá de acompañar a Lionel Messi en su exitosa carrera como futbolista. Mientras formaron una familia junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, la rosarina también desarrolló proyectos vinculados con la moda, las campañas publicitarias y el maquillaje.

Esta faceta comenzó a tener mayor presencia en sus redes sociales, donde suele mostrar sus looks y algunos de los trabajos que realiza para distintas firmas. El mundo de la belleza se convirtió en uno de los espacios en los que concentró parte de su actividad profesional, especialmente a partir de sus trabajos con marcas internacionales.

La empresaria presentó su línea beauty en colaboración con Anastasia Beverly Hills, la lujosa marca estadounidense de cosméticos de la que es embajadora global. A través de su cuenta de Instagram, mostró el resultado de la campaña y dio a conocer los artículos que eligió para este lanzamiento.

Antonela Roccuzzo presenta su nueva línea beauty (Instagram)

Días antes, Antonela había publicado una serie de fotografías del detrás de escena en las que se la veía maquillándose frente a las cámaras, una de las pistas que eligió mostrar como anticipo de su nuevo proyecto. Este domingo finalmente reveló “Antonela's Favorites Kit” y acompañó el anuncio con imágenes y videos realizados para la campaña.

Los productos que tiene la línea beauty de Antonela Roccuzzo

“Antonela's Favorites Kit” reúne tres de los cosméticos favoritos de Antonela Roccuzzo: un delineador de labios, un gloss y un gel para cejas. La propia rosarina explicó que son productos que ya forman parte de su rutina de maquillaje. “Mis 3 favoritos, juntos en un solo kit”, escribió en Instagram. En la misma publicación señaló que los usa todos los días y que ya son parte de su rutina, antes de confirmar que el lanzamiento se encuentra disponible a través del sitio oficial de Anastasia Beverly Hills. “Espero que les gusten tanto como a mí”, agregó.

Las imágenes difundidas antes del anuncio permitieron ver parte del trabajo realizado para la campaña. En una de las postales del backstage, Antonela se muestra maquillándose los labios frente a un espejo, mientras que en otras tomas posó frente a cámara con una musculosa negra y accesorios dorados. También lució un conjunto bordó durante otra parte de la producción.

El material publicado este domingo completó aquel adelanto y permitió conocer la nueva apuesta de Antonela, siempre liderando en el mundo de la moda y la belleza. Además de enseñar el kit, la empresaria compartió imágenes y videos realizados para la presentación y mostró el packaging de “Antonela's Favorites”.

El vínculo de Antonela Roccuzzo con Anastasia Beverly Hills

La relación entre Antonela Roccuzzo y Anastasia Beverly Hills comenzó públicamente meses atrás. El 11 de febrero de 2026, la rosarina fue anunciada como embajadora global de la compañía, una incorporación con la que quedó vinculada a los contenidos de la firma y a sus lanzamientos dentro del mercado internacional de cosméticos.

Al conocerse la noticia, Antonela contó que ya utilizaba productos de la marca y adelantó que compartiría cuáles son sus favoritos y algunos aspectos de su rutina de belleza. Anastasia Beverly Hills, fundada por Anastasia Soare, alcanzó reconocimiento especialmente por sus cosméticos para cejas y con el tiempo extendió su catálogo a otras categorías de maquillaje.

Meses después de aquel anuncio, la empresaria comenzó a mostrar en sus redes el trabajo realizado para esta nueva propuesta. Las fotografías del detrás de escena fueron el primer adelanto de la campaña, antes de que revelara el nombre del kit y explicara el criterio utilizado para seleccionar los cosméticos incluidos.

La nueva línea beauty de Antonela Roccuzzo en colaboración con Anastasia Beverly Hills es “Antonela's Favorites Kit” y de esta manera podemos conocer la rutina de belleza elegida por una de la It Girls del momento, la empresaria y modelo que acompaña a Lionel Messi.