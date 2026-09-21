La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico

A sus 99 años, Mirtha Legrand permanece alejada temporalmente de sus compromisos televisivos por motivos de salud. Durante septiembre, la conductora debió modificar su actividad habitual mientras atravesaba un período de recuperación tras una fuerte gripe. Las últimas semanas estuvieron atravesadas por cambios en su agenda y diferentes novedades sobre su estado de salud. El pasado 13 de septiembre Mirtha fue dada de alta de su primera internación y pudo regresar a su domicilio para continuar con la recuperación. Sin embargo, luego de cinco días la actriz y conductora volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei con un diagnóstico por neumonía.

Este lunes 21 de septiembre se difundió un nuevo parte médico en el que se informó que Mirtha “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”. El documento lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand presenta una evolución favorable de acuerdo con la información oficial difundida este lunes. El comunicado precisó que “seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”. Por el momento no se informó una fecha estimada de alta y, salvo que se produzcan cambios, habrá una nueva actualización durante los próximos días. El documento también hizo referencia al acompañamiento que recibió durante las últimas horas. Según se informó, la conductora recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron “el respeto y cariño transmitidos”.

El nuevo parte de Mirtha Legrand (Sanatorio Mater Dei)

El parte no brindó mayores precisiones sobre quiénes estuvieron presentes. El próximo comunicado está previsto para el miércoles.

Cómo impactó su estado de salud en La noche de Mirtha

Los problemas de salud también provocaron cambios en la actividad televisiva de la conductora. Juana Viale quedó al frente de La noche de Mirtha durante la ausencia de su abuela y la reemplazó en las últimas emisiones del ciclo de El Trece. La primera ausencia se produjo antes de la internación del 7 de septiembre, cuando Mirtha debió suspender la grabación por el cuadro que atravesaba.

El sábado 12, mientras su abuela todavía se encontraba internada, la actriz volvió a ocupar su lugar en la tradicional mesa y se refirió a su recuperación durante la apertura del programa. Un día después, Mirtha recibió el alta y regresó a su domicilio con la indicación de continuar allí con los cuidados.

Juana Viale reemplazo a Mirtha Legrand en La noche de Mirtha

Sin embargo, la conductora todavía no había retomado las grabaciones. Por ese motivo, Juana volvió a encabezar el programa el sábado 19 y durante la emisión se refirió al estado de salud de su abuela.

Por qué Mirtha Legrand volvió a ser internada

Mirtha Legrand regresó al centro de salud el viernes 18 de septiembre, cinco días después de haber recibido el alta médica. En aquel momento se informó que presentaba un “cuadro compatible con neumopatía”.

Mirtha Legrand favorece positivamente de su cuadro de Neumopatía

El antecedente se remontaba al 7 de septiembre, cuando había ingresado por un cuadro respiratorio bronquial y permaneció varios días bajo atención profesional. El primer comunicado indicó que debía completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente. Dos días después, los médicos informaron que evolucionaba favorablemente y sin complicaciones en su cuadro respiratorio. En ese momento se encontraba en una habitación común, acompañada por su familia y bajo seguimiento profesional.

El alta llegó el domingo 13 de septiembre y pudo regresar a su domicilio. Los médicos indicaron entonces que podría volver a sus actividades “lo antes posible”, aunque durante los días posteriores no retomó las grabaciones de su programa.

Actualmente, Mirtha Legrand continúa con el tratamiento específico y los controles indicados por los profesionales. De no producirse cambios, el miércoles se conocerá una nueva actualización oficial sobre su estado de salud.