El emotivo mensaje de Maru Botana a 19 años de la partida de su hijo Facundo

La familia de Maru Botana y Bernardo Solá siempre se caracterizó por su calidez y su numerosa descendencia. Sin embargo, la historia de sus vidas quedó atravesada por un antes y un después el 21 de septiembre de 2008. La cocinera recibió la noticia del fallecimiento de su sexto hijo, Facu , quien tenía apenas seis meses de edad. A partir de ese dolor, la conductora debió reconfigurar su realidad y la de sus demás chicos, convirtiendo este aniversario en un momento de profunda reflexión, resiliencia y homenaje permanente a la memoria de su bebé.

Facu, el hijo de El emotivo mensaje de Maru Botana a 19 años de la partida de su hijo

La reflexión de Maru Botana a 19 años de la partida de su hijo

Este 21 de septiembre del 2026, al cumplirse exactamente 19 años de la partida del pequeño Facu, el hijo de Maru Botana, la cocinera decidió utilizar sus redes sociales para compartir una reflexión sobre su propia vivencia. Mediante un video cargado de nostalgia e imágenes que combinan el pasado y el presente, le habló de manera directa a su yo del pasado, recordándole a la mujer que fue en 2008 que la capacidad de superación es real, incluso cuando todo parece desmoronarse por completo.

“Si pudiera volver 19 años atrás, no intentaría explicarle nada a esa Maru. No le diría que sea fuerte, no le diría que todo pasa, no le diría que fuera valiente, porque en ese momento no pasa nada. Me sentaría al lado de ella y le diría solamente, ‘vas a poder. No hoy, pero un día vas a dar un paso, después otro, vas a volver a cocinar, a reírte fuerte, a hacer planes’”, comenzó diciendo en una sensible voz en off, mientras se veían postales de su presente.

Asimismo, la cocinera describió el proceso del duelo como una pesada mochila con la que se aprende a caminar e incluso a correr a lo largo de las décadas. Admitió que la llegada de cada septiembre reactiva inevitablemente la nostalgia y el vacío, pero aclaró que con el tiempo ese dolor perdió el componente del miedo. “Tus hijos van a crecer, van a llegar Juan e Ine, vas a volver a creer. Vas a tener una familia enorme y vas a ser muy feliz”, sostuvo. Sin embargo, aclaró: “Y no, no vas a olvidarte de Facu. Vas a aprender a caminar con esa mochila. Hasta vas a correr con ella. Pero te aviso algo: cada vez que se acerca el 21, va a volver a pesar, y vas a extrañarlo como loca. 19 años después, todavía va a pasar”.

Maru Botana: la familia que construyó

La vida de Maru Botana está profundamente ligada al enorme clan que logró edificar a lo largo de las décadas. Casada desde 1997 con el ingeniero agrónomo Bernardo Solá, la familia se convirtió en un verdadero emblema de amor multitudinario. Juntos le dieron la bienvenida a sus ocho hijos , quienes hoy transitan distintas etapas de su juventud y adultez, forjando sus propios caminos tanto en Argentina como en el exterior.

El grupo de hermanos está liderado por Agustín, el mayor, de 27 años, seguido por Lucía de 25, Matías de 22, Sofía de 21 y Santiago de 19 años. Los más jóvenes del hogar son Juan Ignacio, que actualmente tiene 16 años, e Inés, la menor de la casa con 14 años. Cada uno de ellos representa un pilar fundamental en el presente de la conductora. Su vitalidad, contención mutua y proyectos individuales llenan de alegría la rutina diaria de Maru.

El emotivo mensaje de Maru Botana a 19 años de la partida de su hijo

Es por eso que, en el posteo por su hijo Facundo, y a manera de consejo para quienes sufren esta pérdida, pero a la vez para darse aliento a sí misma, Maru Botana cerró diciendo: “Pero ya no te va a dar miedo, porque vas a entender que extrañarlo también es una manera de seguir teniéndolo con vos. Si pudiera volver 19 años atrás me sentaría al lado de esa Maru, no para explicarle lo que viene. Solamente para agarrarle la mano y decirle ‘vas a poder’”.

A.E