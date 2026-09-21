Así es el presente de Cindy Crawford: quiénes integran su familia y cómo es su vida puertas adentro

Cindy Crawford mantuvo durante décadas una presencia constante en el universo fashion mientras acompañaba el crecimiento de su familia. Con una trayectoria consolidada y proyectos compartidos con su esposo, Rande Gerber, y sus dos hijos, Presley y Kaia Gerber, la modelo dio forma a un círculo familiar que quedó vinculado a diferentes áreas del espectáculo, los negocios y la moda. A medida que cada integrante encontró su propio camino profesional, el apellido familiar continuó ganando visibilidad.

Así es la familia de la reconocida modelo Cindy Crawford

La familia de Cindy Crawford ha estado ligada durante décadas al mundo de la moda, los negocios y el entretenimiento. En las últimas horas, el nombre de la supermodelo volvió a ocupar titulares tras conocerse el fallecimiento de su hijo mayor, Presley Gerber, el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. El hecho puso nuevamente el foco sobre el entorno familiar construido por la empresaria junto a su esposo, Rande Gerber, y sus dos hijos, quienes desde pequeños crecieron rodeados por los medios.

Cindy Crawford y su esposo, Rande Gerber

La reconocida modelo nació el 20 de febrero de 1966 en Illinois, y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la industria de la moda internacional. Su carrera comenzó durante la adolescencia y, tras ganar un importante certamen para nuevos talentos, se instaló en Nueva York para desarrollar una trayectoria que la llevó a protagonizar cientos de portadas y campañas para firmas de alcance global. Además de su trabajo frente a las cámaras, con el paso de los años expandió su actividad hacia el mundo empresarial.

Antes de formar su actual familia, Cindy Crawford estuvo casada con el actor Richard Gere entre 1991 y 1995. Años después inició una nueva etapa junto a Rande Gerber, con quien contrajo matrimonio en 1998. Desde entonces, ambos construyeron una relación que combinó proyectos profesionales y vida familiar. La pareja fijó su residencia en California y acompañó el crecimiento de sus hijos, manteniendo una presencia constante en distintos eventos y actividades vinculadas a sus respectivas carreras.

Cindy Crawford y sus hijos, Presley y Kaia

El esposo de la presentadora desarrolló una amplia trayectoria empresarial enfocada en el sector gastronómico, hotelero y del entretenimiento nocturno. A lo largo de más de dos décadas impulsó diferentes compañías relacionadas con bares, restaurantes y espacios de ocio presentes en ciudades de Estados Unidos, Europa y América Latina. Además, participó en el lanzamiento de marcas de bebidas premium y en distintos emprendimientos comerciales que ampliaron su perfil.

El recorrido de Presley y Kaia, los hijos de Cindy Crawford y Rande Gerber

La familia de Cindy Crawford y Rande Gerber creció en julio de 1999 con el nacimiento de Presley Gerber, el primer hijo del matrimonio. Desde joven mostró interés por la moda y siguió un camino similar al de su madre. Durante la adolescencia comenzó a trabajar como modelo y participó en campañas y desfiles para importantes firmas internacionales. Con el paso del tiempo también se convirtió en una figura conocida y habló sobre distintos aspectos vinculados a su bienestar emocional y los desafíos que atravesó en materia de salud mental.

Cindy Crawford y Rande, Presley y Kaia Gerber

En los últimos años, el modelo compartió reflexiones sobre experiencias relacionadas con la ansiedad, los ataques de pánico y su proceso de recuperación frente a las adicciones. En noviembre de 2025 había anunciado una pausa en su exposición pública para concentrarse en aspectos personales. El domingo 20 de septiembre de 2026 falleció a los 27 años mientras permanecía en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

Dos años después del nacimiento de Presley, la familia volvió a ampliarse con la llegada de Kaia Gerber, nacida en septiembre de 2001. La menor del hogar también se orientó hacia el universo de la moda desde temprana edad. Sus primeras experiencias profesionales llegaron cuando era niña y más adelante consolidó una destacada trayectoria en pasarelas internacionales. A lo largo de los años desfiló para reconocidas casas de lujo y se convirtió en una presencia habitual en las principales semanas de la moda del mundo.

Cindy Crawford y Kaia Gerber

Cindy Crawford formó junto a Rande Gerber una familia que combinó el desarrollo de proyectos empresariales, el vínculo con la industria de la moda y el crecimiento profesional de sus hijos. Mientras Presley Gerber encontró su lugar dentro de las pasarelas y compartió distintos aspectos de su recorrido personal, Kaia Gerber consolidó una carrera internacional entre desfiles, campañas y producciones audiovisuales.

VDV