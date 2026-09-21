Tres looks de Lali Espósito durante la presentación de “Glaxo”, su nueva película en el Festival de Cine de San Sebastián

Lali Espósito llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para la presentación de su nuevo film "Glaxo", y rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas del certamen con tres looks impactantes. La actriz y cantante desfiló en la alfombra roja y también, compartió en redes sociales los vestidos que eligió para uno de los eventos más importantes del cine.

Lali Espósito impactó con un vestido de gala escote halter, cortes laterales y un aplique que dio que hablar

Durante su paso por el Festival de San Sebastián, Lali Espósito apostó por estilos muy diferentes entre sí, aunque todos conservaron su sello personal: sofisticación, audacia y una fuerte presencia escénica. Desde un elegante vestido de gala hasta una propuesta más urbana y un diseño de inspiración clásica, la artista demostró una vez más su capacidad para convertirse en protagonista dentro y fuera de la pantalla.

Look Lali Espósito en el Festival Internacional de Cine San Sebastián//Instagram

Para la alfombra roja, la actriz eligió un imponente vestido de gala negro con cortes laterales pronunciados. El diseño se destacó por su escote halter con una cola larga y la espalda descubierta, detalles que aportaron sensualidad y elegancia al conjunto. En la parte posterior, el vestido estaba adornado con un llamativo aplique metálico con forma de ancla, un elemento original que le dio identidad a la pieza y rompió con la sobriedad del negro.

Look Lali Espósito en el Festival Internacional de Cine San Sebastián//Instagram

La actriz completó este primer look con el cabello recogido en un moño alto, una elección que permitió apreciar con claridad el diseño del vestido y estilizó aún más su figura. También lució aretes largos y llamativos, que aportaron brillo y movimiento. Frente al fondo repleto de logos de los patrocinadores del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Lali posó con seguridad y se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada.

Look Lali Espósito en el Festival Internacional de Cine San Sebastián//Instagram

Así fue el look urbano que Lali Espósito propuso en el Festival de San Sebastián

En otra de sus apariciones, Lali Espóstio optó por una propuesta más moderna y contundente: un vestido gris ajustado, de cuello alto y mangas largas. El diseño, corto y por encima de medio muslo, se adaptó a su silueta y combinó elegancia con una estética más atrevida.

Look Lali Espósito en el Festival Internacional de Cine San Sebastián//Instagram

En sus pies, la cantante y actriz llevó botas negras altas, con caña hasta la rodilla, que reforzaron el carácter contemporáneo del look. Para completar el outfit, Lali eligió llevar su cabello recogido dejando sus dos mechones sueltos y poco accesorio unos aros dorados y grandes.

Lali Espósito sorprendió con un vestido de lunares grandes y su chal de pelo largo

La tercera elección fue, quizás, la más teatral, Lali Espósito lució un vestido blanco largo estampado con grandes lunares negros, una combinación clásica que adquirió un aire glamoroso gracias a la estructura de la prenda. El diseño tenía una abertura lateral y un escote en V, además de tirantes finos y una silueta fluida que caía en cascada hasta terminar en una extensa cola sobre el suelo.

Look Lali Espósito en el Festival Internacional de Cine San Sebastián//Instagram

Sobre los hombros, la actriz llevó un chal de pelo largo y oscuro, que añadió una cuota de opulencia y dramatismo al estilismo. Como único accesorio destacado, eligió un collar negro delgado alrededor del cuello, que equilibró el volumen de la estola y acompañó el escote del vestido.

Look Lali Espósito en el Festival Internacional de Cine San Sebastián//Instagram

Con sus tres elecciones, Lali Espósito reafirmó su lugar como referente de moda y figura internacional. Mientras presenta Glaxo en uno de los festivales más prestigiosos del mundo, la artista también demuestra que su presencia trasciende la pantalla y continúa generando conversación en cada aparición pública.