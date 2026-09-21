Fran, la hija de Rodrigo De Paul y Cami Homs, se sumó a la coreografía de Tini en su gira FUTTTURA por Colombia

A sus siete años, Francesca De Paul comparte con su papá, Rodrigo De Paul, su fanatismo por Tini Stoessel. La pequeña ya estuvo presente en diferentes presentaciones de la cantante y en varias oportunidades dejó en evidencia que conoce todas las canciones y las coreografías que forman parte de sus espectáculos.

Esa admiración también quedó reflejada a comienzos de este año, cuando Fran celebró su cumpleaños con una fiesta inspirada en FUTTTURA. La ambientación recuperó la estética del espectáculo que la artista había presentado meses antes en Tecnópolis y la propia Tini Stoessel estuvo entre los invitados de la celebración.

En el marco de la gira mundial por Latinoamérica, las redes sociales mostraron cómo son los ensayos de la artista. Uno de los momentos que cautivó a los fans fue cuando Francesca De Paul se sumó a una de las coreografías junto al equipo de bailarines, mientras practicaban para el show en Bogotá, Colombia.

Rodrigo De Paul y su hija, Fran, acompañando a Tini en la gira (Instagram)

La coreografía de Tini Stoessel que bailó Francesca De Paul

Francesca De Paul se sumó a la coreografía de “Fresa” durante los ensayos previos al show de Tini Stoessel en Colombia. Dentro de FUTTTURA, la canción aparece inmediatamente después de “El Cielo”, tema encargado de abrir el espectáculo.

“Fresa” fue lanzada en septiembre de 2019 y cuenta con la participación del cantante colombiano Lalo Ebratt. El tema corresponde a una etapa en la que Tini incorporó con mayor presencia los sonidos urbanos a su música y posteriormente fue incluido en Tini Tini Tini, su tercer álbum de estudio, publicado en 2020.

Años después de su lanzamiento, la canción regresó al escenario como parte de FUTTTURA, el espectáculo en el que la artista recupera temas de diferentes etapas de su trayectoria. Su incorporación al repertorio actual permitió que el tema de 2019 volviera a formar parte de sus presentaciones en vivo.

La presencia de Fran durante los ensayos le permitió conocer desde adentro parte de la preparación del show. La pequeña siguió los movimientos de los bailarines durante la práctica de “Fresa”, antes de que esa misma coreografía formara parte del espectáculo en Colombia.

El vínculo de Francesca De Paul con Tini Stoessel

Francesca De Paul mantiene desde hace tiempo un vínculo cercano con Tini Stoessel y su fanatismo por la cantante quedó reflejado en diferentes ocasiones. Rodrigo De Paul acompañó a su hija a distintas presentaciones de la artista, donde la pequeña fue registrada disfrutando de las canciones desde el público. En las que la niña no pudo estar presente, el futuro esposo de la cantante le realizó distintas videollamadas.

Rodrigo De Paul en videollamada con su hiaj Fran en pleno show de Tini (X, anteriormente Twitter)

Uno de los antecedentes más claros ocurrió en enero, durante el cumpleaños número siete de Fran. La celebración estuvo inspirada en FUTTTURA y contó con una ambientación relacionada con el espectáculo, además de un cartel con la inscripción “Futttura Francesca”. Tini estuvo presente y compartió el festejo con la hija de su pareja.

El vínculo entre ambas se da además mientras Tini y Rodrigo atraviesan los meses previos a su casamiento. La fecha prevista para la boda es el próximo 19 de diciembre, por lo que faltan aproximadamente tres meses para la celebración, de acuerdo con la información que trascendió sobre los preparativos.

A tres meses de esa fecha, Francesca De Paul volvió a acompañar a Tini durante una de las fechas de FUTTTURA, aunque esta vez pudo vivir parte de la preparación desde adentro. La hija de Rodrigo De Paul y Cami Homs se incorporó a la práctica de “Fresa” junto a los bailarines durante los ensayos previos al show en Colombia.