Valeria Mazza deslumbró con sus looks durante la semana de la moda en Madrid: color en tendencia, vestido lencero y clean make up

Valeria Mazza formó parte de una de las citas más importantes del calendario fashion europeo y dejó ver cómo acompañó cada jornada con propuestas diferentes. Durante su paso por Madrid, combinó prendas de inspiración clásica, guiños a las tendencias actuales y estilismos pensados para distintos momentos de la agenda. Entre eventos y presentaciones, sus elecciones captaron especialmente la atención por los detalles de confección, los colores seleccionados y la manera en que adaptó cada conjunto.

El look dorado con el que Valeria Mazza se robó todas las miradas en la semana de la moda de Madrid

Valeria Mazza volvió a estar presente en un destacado encuentro de la industria de la moda y aprovechó cada aparición para mostrar elecciones de estilo variadas. Entre tonos intensos, diseños de inspiración minimalista y detalles metálicos, construyó una serie de conjuntos que acompañaron sus actividades en la capital española. A lo largo de varios días, la modelo argentina reunió apuestas muy diferentes entre sí, reflejando cómo ciertas tendencias convivieron en una misma agenda marcada por los desfiles.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

A través de sus redes sociales, la presentadora compartió una serie de imágenes que dejaron ver cómo disfrutó de una de las semanas más especiales de Madrid. Asistió a distintas presentaciones, entre ellas un desfile de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid donde fue jurado. Durante su paso eligió atuendos muy diferentes entre sí, adaptados a cada escenario. Uno de los estilismos que presentó estuvo marcado por el protagonismo de los tonos metalizados.

Para una de las citas más destacadas del calendario madrileño, Valeria Mazza posó junto a Alejandro Gravier con un atuendo de dos piezas que se robó todas las miradas. Su look se compuso por un top strapless en color dorado con acabado brillante, trabajado con pliegues y relieves que aportaban volumen y textura al diseño. La pieza se convirtió en el centro de las miradas gracias a su estructura y a su efecto visual tridimensional. Para equilibrar la intensidad, completó su elección con un pantalón negro de vestir de cintura de corte amplio.

Valeria Mazza como jurado de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La silueta relajada de la prenda aportó movimiento y contraste frente al carácter llamativo del top. En algunas de las imágenes apareció junto a su esposo, con quien posó durante una de las actividades de la semana de la moda. Fiel a su estilo, el empresario se declinó por un traje clásico en color negro junto con una corbata a juego. El estilismo se completó con ondas suaves en el cabello rubio y un maquillaje discreto que acompañó la propuesta sin restarle protagonismo a la vestimenta.

Del fucsia al lencero: los dos vestidos de Valeria Mazza que deslumbraron en España

Otro de los conjuntos que compartió Valeria Mazza tuvo como protagonista un vestido lencero confeccionado en un tejido satinado de acabado brillante. En color negro, el diseño se caracterizó por sus finos tirantes, su escote en V y por una silueta ligera que seguía la línea del cuerpo sin estructuras rígidas. La elección remitió a la estética de los años noventa, una referencia que continúa presente en las pasarelas internacionales y que encuentra en las prendas de inspiración slip dress una de sus expresiones más reconocibles.

Valeria Mazza en la semana de la moda de Madrid

Entre las imágenes publicadas también apareció una apuesta completamente diferente donde el color tomó el protagonismo. Para una de las jornadas de desfiles al aire libre, la modelo eligió un vestido en tono fucsia intenso, uno de los colores que continúa ganando presencia en las colecciones recientes. El diseño sin mangas y de cuello alto aportó definición a la parte superior de la silueta y construyó una imagen moderna basada en la fuerza cromática de la pieza.

Ese estilismo estuvo acompañado por una propuesta beauty alineada con la tendencia del clean make up, una de las más presentes en la actualidad. Valeria Mazza lució una piel luminosa de aspecto natural, con suaves toques de rubor en las mejillas y labios de acabado satinado. El cabello suelto, liso y peinado hacia un costado completó una imagen fresca y sencilla. Con estas tres propuestas, mostró distintas formas de interpretar sus looks durante la semana de la moda de Madrid.

Valeria Mazza en la semana de la moda de Madrid

Valeria Mazza aprovechó su paso por la capital española para mostrar diferentes interpretaciones de estilo a lo largo de una agenda marcada por presentaciones y encuentros vinculados a la moda. Entre propuestas de líneas simples, detalles metalizados y una apuesta por tonos intensos, la modelo argentina reunió diversas opciones para cada ocasión, acompañadas por una estética natural y accesorios elegidos en sintonía con cada conjunto.

VDV