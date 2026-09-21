Nancy Dupláa sorprendió a Pablo Echarri con fotos inéditas por su cumpleaños: “Gracias por cuidarnos a todos”

El 21 de septiembre, Pablo Echarri cumplió 57 años y recibió un regalo muy especial de parte de Nancy Dupláa. La actriz decidió homenajear a su pareja a través de sus historias de Instagram, donde publicó tres fotos que recorrieron distintos momentos de la vida familiar y de la relación que mantienen desde hace más de veinte años. Además, Morena Echarri y Luca Martin compartieron otras postales inéditas que conmovieron al actor y a sus seguidores.

Las tres fotos que compartió Nancy Dupláa en el cumpleaños 57 de Pablo Echarri

Nancy Dupláa y Pablo Echarri comenzaron su historia de amor hace dos décadas y, desde entonces, consolidaron una familia ensamblada. Juntos son padres de Morena y Julián, mientras que Luca, el hijo que la actriz tuvo con el periodista Matías Martin, también forma parte del núcleo familiar. En esta fecha especial, Nancy eligió destacar tanto el vínculo sentimental que la une al actor como el rol que él ocupa dentro de su hogar.

Nancy Dupláa compartió una foto y un mensaje en el cumpleaños 57 de Pablo Echarri//Instagram

La primera imagen que compartió la actriz mostró al actor con una camisa blanca, anteojos de sol, sosteniendo a una cabra. La escena, descontracturada y afectuosa, fue acompañada por un mensaje de la actriz. “Amor mío, gracias. Te amo infinito”, expresó la actriz y arrobó a su pareja. Además, agregó: “Feliz cumple”.

En la segunda postal, el artista posó sobre un escenario junto a Nancy, sus hijos y otros niños. “Gracias por cuidarnos a todos”, escribió la interprete junto a un corazón rojo. Al igual que en la primera historia, volvió a incluir el saludo: “Feliz cumple”.

Nancy Dupláa reveló una foto de su familia y un mensaje en el cumpleaños de Pablo Echarri//Instagram

Para finalizar la serie de fotos inéditas, publicó una instantánea en la que está abrazada y sentada junto a su compañero de vida en una estructura de ladrillos y en el fondo una pared color terracota. Ambos lucen camperas oscuras y ropa informal. "Feliz cumple, mi amor”, manifestó la actriz sobre la postal. Debajo, completó la dedicatoria con la frase: “Todo todito juntos”.

Nancy Dupláa compartió una imagen junto a su marido en el día de su cumpleaños//Instagram

Pablo Echarri recibió unos tiernos mensajes de Luca Martin y Morena Echarri

Luca Martín, hijo de Nancy Dupláa, también se sumó a los saludos para Pablo Echarri en su cumpleaños, compartiendo una fotografía inédita cuando era niño y se lo ve abrazando al actor. En la publicación, Luca expresó su cariño con un sencillo mensaje: “Te quiero. Feliz cumple”.

El recuerdo de Luca Martin junto a Pablo Echarri//Instagram

Por su parte, Morena Echarri, la hija del artista, también participó en los saludos del cumpleaños con una imagen divertida en la que posa junto a su padre. La joven acompañó la foto con unas palabras de felicitación y agregó un toque festivo mediante un stickers de champagne. "Feliz cumpleaños", indicó.

Morena Echarri compartió una divertida postal junto a su papá Pablo Echarri//Instagram

Las muestras de cariño, los recuerdos y las imágenes inéditas compartidas por Nancy Dupláa y sus hijos para el cumpleaños de Pablo Echarri, llenaron de ternura las redes sociales. Además, la pareja reafirmó una vez más la sólida familia que formaron a base del respeto y el amor entre todos.