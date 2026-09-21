Moria Casán reveló su secreto detrás de los looks del teatro de revista: “Este outfit lo hice yo, me encantaba bordar”

El universo del espectáculo guarda secretos fascinantes y anécdotas que pocas veces salen a la luz, especialmente cuando involucran a figuras de la magnitud de Moria Casán. En esta oportunidad, la One abrió el arcón de los recuerdos y deslumbró con una faceta artística totalmente inesperada, demostrando que su talento no se limita únicamente a brillar sobre las tablas, sino también a moldear con sus propias manos el vestuario que marcó una era inolvidable.

Moria Casán y el arte de crear con las propias manos

La emblemática Moria Casán sorprendió a todos al recordar el origen de sus vestuarios más recordados. Con la autenticidad que la caracteriza, la conductora se detuvo en una foto retro para confesar que muchas de sus icónicas prendas salieron de su propio taller personal.

Moria Casán en sus épocas de revista

Lejos de depender exclusivamente de grandes diseñadores en cada detalle, la artista aprovechaba los momentos de pausa entre función y función en el teatro para dedicarse a una labor artesanal muy particular. “Este outfit lo hice yo, me encantaba bordar y lo que tengo puesto lo hice yo”, detalló sobre aquella pieza única que marcó una época dorada en la historia del espectáculo nacional. Cada temporada de revista representaba un despliegue visual inigualable donde ella misma imponía su sello vanguardista.

Moria Casán: Entre camarines, canutillos y terapia

El proceso creativo de Moria Casán tiene una trastienda tan fascinante como el resultado final sobre el escenario. La diva explicó que utilizaba una camiseta elastizada de uso interior para transformarla por completo mediante la paciencia y el diseño manual.

Con aguja en mano, combinaba texturas y brillos durante las largas esperas teatrales que exigía el ritmo de la revista porteña. “Lo empecé a bordar, lo empecé a bordar canutillo con lentejuela, canutillo lentejuela, canutillo, porque era mi cuando esperaba en el teatro de una función a otra”.

Para ella, esta meticulosa labor funcionaba como una vía de escape y cable a tierra en medio de la vorágine mediática: “Hacía un poco de gimnasia y bordaba como algo terapéutico”. Aquellas horas de camarín se convertían en verdaderas sesiones de diseño espontáneo. Asimismo, el estilismo de la revista exigía audacia, ingenio y una dosis de osadía que la actriz dominaba a la perfección. En este marco, repasó los accesorios que complementaban sus creaciones, desde collares imponentes hasta aros de plumas traídos desde Nueva York que completaban una estética inconfundible.

En sus redes sociales Moria Casán reveló su habilidad para la costura

El resultado final de las prendas demostraba una picardía escénica inigualable, donde cada elemento se adaptaba al cuerpo con soluciones prácticas y caseras. Al recordar cómo ajustaba los diseños para lograr una silueta perfecta bajo los reflectores, Moria Casán concluyó con gracia y orgullo sobre su impronta: “Después agarré, lo corté, lo corté, me lo agarré atrás con un alfiler, no sé con qué, ese cinturón en el medio y el outfit mío, mirá qué loco”.