¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 23 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 23 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Un domingo para bajar revoluciones. Algo que estabas posponiendo encuentra solución cuando decides simplificar. En el amor, más sinceridad, menos impulsos.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La energía del día te invita a ordenar tu entorno. Un cambio en casa o en tu rutina te dará paz mental. Conversación reveladora con alguien cercano.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

El domingo trae calma y ganas de quedarte en tu esfera íntima. Buena jornada para cocinar, descansar y conectar con tus emociones sin exigencias.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu creatividad está más activa de lo normal. Aprovecha para dejar fluir ideas, escribir, planear o retomar un proyecto personal. En pareja, momento divertido.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu magnetismo está alto, incluso en un día tranquilo. Reencuentro inesperado o mensaje que te alegra el día. Hacer algo nuevo te revitaliza.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día ideal para reorganizar tu semana, pero sin obsesiones. Tu intuición financiera está fina: se aclara un gasto o una compra importante.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La energía del domingo te vuelve más reflexivo. Una decisión emocional encuentra claridad. Buen día para planes suaves y conversaciones profundas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Te sentirás más selectivo con tu tiempo y tu energía. Necesitas silencio, arte o algo que te inspire. Un insight emocional te sorprende.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El día te inspira a soñar y planear viajes, estudios o metas grandes. Alguien cercano te contagia entusiasmo. Noche divertida o estimulante.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tu mente está práctica: resuelves rápido un pequeño problema doméstico o laboral. En temas de pareja, un gesto simple dice mucho.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día para compartir, moverte, socializar o conectar con alguien interesante. Una idea brillante aparece cuando menos lo esperas.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Te invade una suavidad emocional especial. Momento perfecto para descansar, meditar o dedicarse a lo que nutre el alma. Buen presentimiento hacia la noche.