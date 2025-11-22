Pampita mostró cómo quedó su nuevo jardín: el increíble antes y después

Una vez más, Carolina “Pampita” Ardohain abrió las puertas de su hogar para mostrar el proceso de transformación de una ambiciosa propuesta paisajística en su jardín, un proyecto que captura a la perfección la evolución del diseño exterior contemporáneo. Lo que antes era un espacio sujeto a renovación, ahora se presenta como un refugio meticulosamente diseñado, exhibiendo un contraste entre el estado inicial y el resultado final. Este rediseño no solo implicó una mejora estética, sino un profundo saneamiento de todo el espacio verde de su residencia, demostrando el compromiso de la modelo con la creación de ambientes que reflejen paz y tendencia.

Así fue el proceso de saneamiento y remodelación del jardín de Pampita

El proceso emprendido por Pampita comenzó con la contratación de una empresa especializada en jardinería de alto nivel, cuyo objetivo era materializar una visión que fusionara la naturaleza con el confort moderno de su casa ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Uno de los puntos focales de esta intervención fue el rediseño integral del cantero central. Entre las vegetaciones más destacadas se encuentran las plantas de palta y los delicados jazmines de las Azores, que aportan texturas y aromas distintivos al nuevo ecosistema creado en su propiedad.

Pampita | Instagram

La filosofía que guio este proyecto se centró en la creación de un diseño que genere equilibrio entre lo tropical, lo mediterráneo y lo sustentable, manteniendo siempre al "verde como protagonista". Esta triple inspiración permitió construir un jardín que se siente a la vez exótico y arraigado, aprovechando la diversidad de la flora para crear microclimas visuales dentro del mismo espacio. La elección de especies no fue azarosa, sino parte de una estrategia para asegurar la vitalidad de este patio interno a lo largo de las estaciones, promoviendo un entorno natural robusto y vibrante.

El trabajo realizado por el equipo de paisajistas fue altamente personalizado, atendiendo a los deseos específicos de la dueña de casa. La propia condutora destacó la calidad de la colaboración. "Hicieron pequeños grandes cambios en mi jardín y otros ambientes de la casa", dijo a mediados del año pasado cuando contrató a los mismos expertos para que acondicionaran su hogar. Esta frase alberga la esencia del proyecto: intervenciones puntuales, ejecutadas con una delicada precisión, que en conjunto producen una metamorfosis total.

Pampita | Instagram

Pampita combinó textura y vegetación

La cuidadosa combinación de colores utilizados por Pampita en lo que respecta a la vegetación, la selección de especies y el mobiliario exterior reflejan una planificación pensada meticulosamente para el disfrute cotidiano, transformando el patio en una extensión habitable y confortable de la casa. En esta línea, la remodelación se presenta como un rincón al aire libre lleno de vida, con detalles que marcan estilo y personalidad.

Particularmente, la propuesta paisajística se distingue por su habilidad para combinar vegetación exuberante, que otorga privacidad y profundidad visual, con mobiliario funcional. Además, la paleta cromática elegida está en línea con las tendencias actuales en decoración exterior, utilizando tonos terrosos y verdes profundos que se complementan con toques vibrantes de la floración de sus plantas.

El nuevo jardín de la casa de Pampita prioriza la vegetación y aplica tendencias actuales, conservando la conexión con el medio ambiente. De esta manera, la top model creó un espacio que no solo es visualmente impactante, sino también se presenta como un reflejo auténtico de su gusto por lo natural y lo sofisticado. El resultado confirma su estatus como ícono de estilo, incluso en sus espacios más privados.

NB