Valentina Cervantes mostró cómo quedó la nueva decoración de su living en Buenos Aires: estilo minimalista y sus libros de moda favoritos

Valentina Cervantes regresó a Londres para reencontrarse con su pareja Enzo Fernández. Antes de irse, la modelo y todavía participante de Masterchef Celebrity (Telefe) se encargó de decorar el espacio favorito de su casa de Buenos Aires. Se trata del living, al cual le aportó un estilo minimalista, prolijo y con aires modernos que, no dudó, en compartir en sus redes sociales.

Luminoso y súper chic: así es el living en Buenos Aires de Valentina Cervantes

Aún en pantalla chica en Masterchef Celebrity pero ya instalada en su exclusiva residencia de Londres junto a Enzo Fernández y sus dos hijos, Valentina Cervantes se encargó previo al viaje a Inglaterra de mostrar cómo quedó ambientado su living de su propiedad en Buenos Aires.

A través de su red social de Instagram, Valentina Cervantes subió videos e imágenes de este sector de su hogar con orgullo de haber logrado una decoración tal como soñaba. Según se puede observar, su living transmite una estética minimalista, moderna y muy luminosa donde predomina una paleta neutra con colores blanco, negro y marrón claro como protagonistas.

El living de Valentina Cervantes

En el clip que compartió se la puede escuchar diciendo que "hace tiempo" viene buscando un "nuevo sofá" para renovar su living. Por esta razón, cuando dio con el adecuado que reunió todas las características que necesitaba como que sea "amplio, cómodo y perfecto" para ellos, Valu lo colocó en su sala de estar frente a sus grandes ventanales, que le permiten la entrada de luz natural y una vista increíble de la Ciudad.

Este sofá es un modelo en “L” que posee fundas blancas y cuenta con detalles que lo hacen el ideal: es amplio, mullido y con varios almohadones que refuerzan la sensación de confort. Para acompañarlo, Valentina Cervantes agregó una mesa ratona baja y redonda en tono negro mate, que genera un contraste elegante y moderno.

Sobre ella hay una composición decorativa muy cuidada: dos libros de moda, uno de Chanel y otro de Louis Vuitton, utilizados como coffee table books, y encima una escultura blanca de líneas curvas estilo nudo artístico. Este objeto está muy en tendencia dentro del diseño de interiores contemporáneo, por lo que la top model no dudó en incorporarlo.

Los pisos de su living son de madera clara, lo que suman calidez, mientras que las paredes están pintadas de blanco. Al estar sin adornos como cuadros o franjas de otra tonalidad mantiene un aspecto despejado y sofisticado. En resumen, su lugar favorito de su casa en Argentina refleja un estilo súper chic, ordenado y de inspiración nórdica.

En otro video se puede ver que al ingresar a su casa hay un pequeño recibidor con pequeñas macetas y un espejo, y más adelante frente al sillón se encuentra un enorme televisor colgado. Por debajo hay rack de madera oscura, que tiene dos puertas y cajones. Encima del mismo se observa una maceta clara y dos libros más de decoración.

De esta madera, Valentina Cervantes mostró que la nueva decoración de su living en Buenos Aires lleva un estilo minimalista, sus libros de moda favoritos, muebles funcionales y una paleta neutra que potencia la luminosidad natural del ambiente. Sin dudas, se trata de un sitio perfecto para desconectar, descansar y pasar momentos de relax en familia.

En medio de la polémica, un tierno gesto entre Wanda Nara y Valentina Cervantes por MasterChef Celebrity marcó una tregua

Wanda Nara es de las conductoras más observadas y polémicas de la televisión argentina, mientras que Valentina Cervantes es de las influencers más queridas por los usuarios de las redes sociales, marcando siempre su personalidad relajada pero firme. Ambas estuvieron involucradas en una supuesta pelea, luego de que salieran rumores de que Nara habría intentado seducir a Enzo Fernández, pareja de Cervantes. Esto aseguró una tensión entre ellas, que muchos usuarios notaron en MasterChef Celebrity.

El posteo de Valentina Cervantes

Sin embargo, en todo momento, ellas buscaron demostrar lo contrario, y durante el programa del 20 de noviembre, tuvieron un tierno gesto con la otra que marcó una tregua. Los hijos de las celebridades visitaron las cocinas de Telefe, en un día especial y familiar para los concursantes. Fue así que Valentino, Constantino y Benedicto, hijos de Wanda y Maxi López, conocieron a Olivia y Benjamín, hijos de Valentina y Enzo. En sus historias de Instagram, ambas mamás orgullosas compartieron tiernas postales de ellas con sus pequeños, y los menores jugando y cuidándose entre sí. De esta manera, se alejaron de las polémicas y las peleas, demostrando que hay una buena relación entre ellas y entre sus hijos.