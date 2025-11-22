Instalada otra vez en Turquía junto a Mauro Icardi, la China Suárez publicó un álbum inédito de fotos junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio en la Patagonia. Tras el estreno de su nueva serie "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", la actriz mostró cómo fue el detrás de escena del rodaje y de qué manera la acompañaron los tres nenes durante las grabaciones.

Después de su paso por la Argentina —donde, en entrevistas con Moria Casán y Mario Pergolini, reveló detalles del comienzo de su romance con Mauro Icardi—, la China Suárez volvió a instalarse en Estambul. Desde Turquía, la actriz compartió el detrás de escena de su última serie y mostró cómo la acompañaron sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio durante el rodaje en el sur argentino.

La China Suárez y sus tres hijos Rufina, Magnolia y Amancio

En las imágenes que publicó a través de sus historias de Instagram, la China Suárez dejó ver cuánto disfrutó de esta experiencia laboral junto a los tres nenes en San Martín de los Andes. Desde escenas insólitas, como cuando quedó encerrada en el camarín, hasta los paisajes patagónicos que recorrió en familia, la actriz abrió una ventana íntima a su día a día.

“En mis días libres paseamos, recorrimos el sur argentino”, escribió sobre una de las postales donde Amancio y Magnolia navegaban en un lago. También mostró a los más pequeños jugando en la nieve y compartió uno de los paseos que hizo junto a Rufina Cabré, quien posó con unos patitos tejidos: “Compramos amigurumis en la feria de artesanos”.

Por otro lado, la actriz también reveló la intimidad de la casa de estilo rústico moderno en la que vivieron durante la filmación. Según se vio en las fotos, contaba con una chimenea imponente, perfecta para disfrutar después de cada jornada de rodaje, y con habitaciones acogedoras donde descansaban sus hijos. “Llegar a casa después de un día de rodaje y prender el fuego”, recordó como uno de sus momentos preferidos.

En sintonía con su nueva etapa profesional y personal, la China Suárez celebró este proyecto rodeada de sus hijos y en conexión plena con la naturaleza. Un capítulo que, lejos del ruido mediático, la muestra disfrutando de un presente que la encuentra más unida que nunca a su familia.