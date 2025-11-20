Los participantes de MasterChef jugaron al futbol: gol de La Joaqui a Luck Ra, pedido de amor de Evangelina Anderson y problemas para volver

Si algo quedó claro desde que empezó MasterChef Celebrity, es la buena relación que existe entre todos los participantes. Más allá de la competencia, y de los intentos del jurado por instalar ese clima de “todo contra todos”, ya desde las primeras semanas todos se mostraron muy unidos, compartiendo infinidad de momentos fuera de las cámaras. La noche de este miércoles no fue la excepción.

Así fue la juntada de los participantes de MasterChef

A través de las historias de Evangelina Anderson y el Chino Leunis, se pudo ver que muchos de los integrantes del programa se juntaron a comer un asado. En las imágenes aparecen Agustín Cachete Sierra, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas, La Joaqui y Luck ra, que fue el anfitrión de la velada.

En los videos se pueden varias situaciones llamativas. Entre todas ellas, sin dudas, la que más generó interés fue la foto que se sacaron todos juntos con una pelota de futbol, como si acaraban de jugar un picado en la canchita que ocupa gran parte del patio del cantante cordobés.

Aunque no existe video de ese partido, sí se puede ver un penal que La Joaquí le pateó a Luck Ra. La cantante anotó y corrió a abrazar a su pareja, mientras Evangelina Anderson los filmaba. “Quiero un amor así”, escribió en la historia.

La complicada vuelta a casa de Evangelina Anderson y Marixa Balli

Otra de las situaciones que se destacaron a través de las historias fue el regreso a casa. Allí, se pudo ver que Evangelina Anderson y Marixa Balli no tuvieron la mejor de las fortunas y quedaron varadas en el tráfico. Aunque se lo tomaron con humor, ambas manifestaron que tenían que levantarse en un par de horas. “Yo duermo en la camioneta”, dijo la cantante entre risas.

Una vez más, los participantes de MasterChef vuelven a demostrar que la buena onda entre ellos no quedan solo en las cámaras. No es difícil adivinar, en este contexto, que seguramente se vengan más juntadas entre todos y en un grupo que cada vez se ve más sólido.