Aseguran que Mauricio Macri estaría cerca de una modelo: "Esta mujer es muy bonita”

Desde que se separó de Juliana Awada, la vida sentimental de Mauricio Macri comenzó a ocupar los principales titulares de los programas de espectáculos debido a una supuesta lista de famosas que tendría como próximas conquistas. Tras ser vinculado con Juana Viale y Guillermina Valdés, trascendió el nombre de una nueva figura de la farándula que habría conquistado el corazón del expresidente.

Mauricio Macri, el galán del momento

Este lunes 23 de febrero, en La Mañana de Moria (Eltrece) el periodista Gustavo Méndez brindó la primicia del romance en puerta que se estaría gestando entre Mauricio Macri y Natalia Graciano: "Adivinemos, adivinemos, adivinemos. Mauricio Macri, que el 12 de enero anunció, junto con Julián Awada, que estaban separados. Mauricio Macri parece que agarró la filcar, un día agarró la agenda de pendientes. Lo que sería esta nueva mujer que quiere conquistar el señor Mauricio Macri". En esta línea, recordó: “primero se le tiró a Guillermina Valdés”, ironizó acerca de la presunta lista del exmandatario. Acto seguido, lanzó: “Hay un patrón, esta mujer es muy bonita”.

Mauricio Macri, Instagram

Ante el asombro de los panelistas, la propia conductora Moria Casán precedió a revelar el nombre de la dama que habría conquistado el corazón del exmarido de la empresaria textil. “El ex de ella es Matías Martin, tiene dos hijos. Estamos hablando de Natalia Graciano”, afirmó sin titubeos. En esta línea, aseguró que se habrían conocido hace unos años y que el dirigente político estaría “muy interesado”.

Natalia Graciano en el radar de Mauricio Macri

Para terminar de confirmar estos rumores del interés de Mauricio Macri en la exnovia del conductor radial, el portador de esta información intentó comunicarse con la reconocida modelo de 49 años. Sin embargo, la experta fashionista se llamó a silencio y prefirió no brindar declaraciones al respecto. “Le escribí a Natalia Graciano preguntándole por esto… rayita, rayita. Si a mí me escriben por esto, niego”, señaló, al mismo tiempo que disparó: “El que calla, otorga”.

Mauricio Macri y Natalia Graciano | Instagram

De acuerdo con lo anunciado esta tarde en Intrusos (América TV), el creador del PRO querría blanquear un romane con una famosa, tras haber trascendido la noticia del presunto amorío entre el rey Felipe VI y Juliana Awada. "Quiere blanquear él antes que lo haga Juliana", aseveró Rodrigo Lussich. No obstante, ninguno de los involucrados salió a confirmar o a negar las versiones que los tienen como protagonistas.

Mauricio Macri y Juliana Awada | Instagram

Con este escándalo mundial de este supuesto entre el rey Felipe VI y Juliana Awada, el nombre de Mauricio Macri vuelve a cobrar relevancia al trascender las versiones de que habría mantenido un contacto con Natalia Graciano, la expareja de Matías Martin. Ahora, todas las miradas están puestas en el escándalo real de la corona española que salpica, indefectiblemente, al exjefe de estado argentino.

NB