Pampita respondió a los rumores de infidelidad contra Martín Pepa: "Lo voy a llevar a la justicia"

Pampita rompió el silencio después de que Martín Salwe asegurara que le había sido infiel a Martín Pepa con un reconocido deportista en un hotel de Punta del Este. Al aire de Sálvense quien pueda (América TV), la conductora enfrenró los rumores y dio detalles de su estadía en Uruguay.

Pampita enfrentó los rumores de infidelidad con Martín Pepa

Todo comenzó cuando Martín Salwe afirmó que Pampita se habría alojado sola en el exclusivo hotel Locanda, en Punta del Este, y que allí habría compartido una cena en la habitación con el automovilista Juan Manuel 'Cochito' López. Incluso mencionó un supuesto pedido de carpaccio y un vino por room service, y deslizaron que el encuentro habría ocurrido sin la presencia de sus hijos ni de su pareja, Martín Pepa.

Pampita en el hotel Locanda de Punta del Este (Foto: Grupo Mass)

Lejos de dejar pasar el rumor, Pampita llamó en vivo al programa para desmentir categóricamente la información. "Cuando hay mentiras, ustedes saben que soy la primera en salir a aclarar las cosas, porque no me gusta que después lo levanten los portales y se agrande todo", dijo la modelo.

Minutos después, la conductora explicó que sí estuvo dos días en el hotel, pero acompañada por su hijo Benicio. “Estuve con mi hijo, que se quedó los dos días conmigo todo el tiempo. No entiendo por qué inventan algo así”, sostuvo. Además, detalló que durante el verano había alquilado una casa en José Ignacio junto a su novio y amigos, y que su estadía en el hotel se dio cuando Martín Pepa antes a la Argentina.

Sobre el supuesto vínculo con “Cochito” López, fue tajante: “No tengo comunicación con esa persona, no hablo por teléfono, por WhatsApp ni por Instagram. No es un amigo con el que yo hable ni me comunique”. Y agregó: “Estoy muy bien con mi novio, estuve todo el verano con él”.

Pampita también negó haber consumido alcohol, como indicaba la versión de Martín Salwe: “Yo no tomo alcohol. Entonces no hay ningún Bellini en ninguna cuenta mía”. Por último, aclaró que fue invitada por el hotel y que no abonó estadía ni consumos.

Pampita y Martín Pepa

Pampita: "Lo voy a llevar a la justicia hasta las últimas consecuencias"

En medio del llamado de la modelo a América TV, el panelista intentó defenderse y afirmó que la información se la habían dado en el hotel. Sin embargo, Pampita fue más allá y lanzó una advertencia: "Si a alguna persona se le ocurre mentir, lo voy a llevar a la justicia hasta las últimas consecuencias. No me gusta que me ensucien mi relación de pareja actual".

Finalmente, dejó en claro su postura frente a los rumores: "No soy una mujer soltera, soy una persona en pareja, comprometida, de novia. Ustedes me conocen: soy fiel, no me gusta la pavada ni el blabla". Con esa declaración contundente, buscó ponerle punto final a las versiones que la vinculaban al deportista y reafirmar su relación con Martín Pepa.