Tras los rumores de romance con Juliana Awada, el rey Felipe habría llamado a Mirtha Legrand: qué le dijo

Los rumores de romance entre Juliana Awada y el rey Felipe VI sorprendieron a todos los medios de comunicación y usuarios de las redes sociales a nivel internacional. La realidad es que ambos ya se conocían de encuentros que tuvieron protocolares, pero se dio a conocer que ambos estarían más cercanos que antes. La noticia llegó justo cuando Mirtha Legrand cumplía sus 99 años, fecha donde las celebridades no dudan en aparecer a su alrededor para desearle las felicitaciones. En este contexto, aseguran que la Chiqui recibió el llamado de la Casa Real, para una sorpresiva propuesta.

Juliana Awada, Rey Felipe - Mirtha Legrand / Créditos: RS Fotos

El llamado del rey Felipe Vi a Mirtha Legrand, en medio de los rumores de romance con Juliana Awada

Mirtha Legrand es un ícono de la televisión argentina que llegó a ocupar un lugar de importancia en las celebridades internacionales. Su rol como conductora de los Almuerzos y Las Noches, la posicionaron frente a famosos de importancia, que no dudaron en sentarse a tener una entrevista con ella. Es por eso que su importancia viajó a varios países, y ahora habría llegado a la Casa Real de España. En medio de los rumores de romance, en Intrusos (América), Paula Varela informó que, en el cumpleaños 99 de la Chiqui, el rey Felipe VI la habría llamado.

“A Mirtha Legrand la llamaron de la casa real. Al parecer el rey dará una orden de honor, como la que ya tiene en Francia por su trayectoria”, explicó en el vivo sorprendiendo a todos. Los presentes coincidieron con que la conductora había llegado a las tierras europeas con su trabajo, y que el nombre de la Argentina habría estado en boca de todos en los últimos días por los rumores de romance. “Dicen que esta decisión también tiene que ver con que en este último tiempo estuvimos muy presentes en España con todo este tema”, mencionó, lo que provocó las risas de todos.

Bomba internacional: los rumores de romance entre Juliana Awada y el rey Felipe VI

Fue en Intrusos (América) donde por primera vez se habló de un posible romance entre dos figuras internacionales y diferentes entre sí: Juliana Awada y el rey Felipe VI. Según expuso Rodrigo Lussich, ambos ya mantenían una relación de conocidos con anterioridad, pero el amor se intensificó con la separación de la diseñadora y Mauricio Macri. Hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial por parte de la Casa Real española ni de la propia Awada.

A pesar de esto, la noticia cruzó fronteras y los medios de comunicación expertos en la realeza están investigando sobre la posible relación del monarca y la argentina. En medio de estos rumores, que surgieron en el contexto del cumpleaños 99 de Mirtha Legrand, la Chiqui se volvió parte del intercambio, cuando aseguraron que ella recibió un llamado de la Casa Real para honrarla por su rol en la televisión argentina e internacional.

A.E