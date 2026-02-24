Adiós al quincho: Zaira Nara mostró cómo quedó su nuevo comedor exterior

Zaira Nara presentó el nuevo comedor exterior de su casa en José Ignacio, un espacio que reemplaza la idea del clásico quincho y se integra con un concepto distinto. El diseño conecta directamente con el patio central, donde se ubican mesas y sillas de madera que refuerzan el estilo campestre y permiten disfrutar de la vida al aire libre en un entorno natural.

Con concepto abierto, así quedó el comedor exterior de la casa de Zaira Nara en Uruguay

Zaira Nara mostró cómo quedó el comedor exterior de su propiedad en Uruguay, un ambiente diseñado con estilo campestre que se conecta directamente con el patio y la pileta. La propuesta incluye galerías techadas que rodean el espacio y aportan sombra, creando un ambiente abierto y funcional pensado para compartir en familia.

Durante sus vacaciones en Punta del Este, la reconocida modelo compartió distintas imágenes de su nueva casa. La propiedad refleja un estilo campestre que se adapta perfectamente al entorno, conocido por su tranquilidad y paisajes naturales. La elección de materiales como la madera y la paja, junto con la disposición de los espacios, refuerza esa identidad.

En lugar de un tradicional quincho cerrado, Zaira Nara optó por un diseño abierto, con galerías techadas en paja que rodean un mismo patio y que transmiten un estilo campestre muy marcado. Las fotos que compartió en su cuenta de Instagram mostraron cómo las galerías laterales se integran al patio central, donde se ubican mesas y sillas pensadas para compartir en familia o con amigos.

La elección de techos de paja y estructuras simples realizadas en madera refuerza la estética rural, logrando un ambiente relajado y natural. El comedor exterior se convierte en el protagonista de este espacio, con mesas amplias y detalles que evocan la vida de campo. Todo está dispuesto para que el aire libre sea parte de la experiencia.

Con pileta y reposeras con estilo campestre, la decoración del comedor exterior de Zaira Nara

El patio de la casa de Uruguay de Zaira Nara también cuenta con una pileta rodeada de reposeras de madera, que mantienen la misma línea estética rústica y costera. La combinación de materiales naturales y el entorno verde refuerzan la idea de un refugio pensado para descansar y disfrutar en familia.

Las reposeras, ubicadas estratégicamente alrededor del patio, completan la propuesta de relax. El espacio invita tanto a largas sobremesas como a momentos de descanso bajo el sol. Las galerías techadas con paja no solo cumplen una función estética, sino también práctica, permitiendo usar el espacio en distintos momentos del día.

Zaira Nara se declinó por galerías abiertas, que mantienen la conexión directa con el jardín y la pileta, generando una circulación fluida entre los ambientes. Este diseño evita la idea de un quincho cerrado y apuesta por un concepto más integrado con la naturaleza. La propiedad se abre hacia el exterior y convierte cada rincón en un espacio habitable.

Zaira Nara despidió la idea del quincho tradicional al mostrar cómo quedó su nuevo comedor exterior en José Ignacio, Uruguay. El espacio se organiza en torno a galerías techadas con paja que rodean el patio central y se integran con mesas, sillas y detalles de madera que refuerzan un estilo campestre.

