¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 25 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 25 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El clima astral del día te empuja a tomar decisiones rápidas, pero ojo con apurarte de más. Una charla pendiente puede destrabarse y dejarte bastante más tranqui de lo que pensabas. En lo afectivo, alguien te sorprende con una sinceridad que no esperabas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Hoy aparece una oportunidad para ordenar tus finanzas o algún tema material que venías pateando. La energía invita a simplificar. En lo emocional, te encontrás buscando más estabilidad: una conversación honesta puede darte la claridad que necesitás.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La Luna activa tu costado comunicador y te vas a notar más suelto o suelta para decir lo que sentís. Buen día para entrevistas, acuerdos o resolver malentendidos. En pareja, se potencia la complicidad; si estás soltero/a, aparece alguien que te intriga.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Te levantás con ganas de cuidar tus cosas y tu energía. Momento ideal para cerrar ciclos, ordenar tu espacio personal y aflojar un poco con las demandas externas. En el amor, una muestra de afecto te conmueve más de lo que admitís.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Brillás sin proponértelo. El día trae reconocimientos o elogios que te levantan el ánimo. En lo social, alguien te propone un plan interesante. En temas del corazón, estás más expresivo/a y eso fortalece vínculos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu mente está afiladísima y eso te ayuda a resolver un tema laboral o de estudio que venías masticando. Hoy conviene confiar más en tu criterio. En lo emocional, bajá un cambio: querés controlar todo y eso puede generar tensiones innecesarias.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El día trae una energía más liviana para vos. Se abren oportunidades de viajes, estudios o proyectos nuevos. Vas a sentir que algo vuelve a acomodarse. En el amor, una charla profunda alinea expectativas y te deja más en paz.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La intensidad vuelve, pero esta vez para bien. Buen día para decisiones importantes o para cortar con algo que no te suma. En lo emocional, estás magnético/a: alguien se siente muy atraído por tu energía. La intuición, altísima.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Con el Sol en tu signo, sentís un impulso renovado. El día favorece acuerdos, reconciliaciones y movimientos positivos en la vida personal. En el trabajo, se abre una puerta que no veías venir. En pareja, más conexión; si estás solo/a, gente nueva aparece.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La agenda puede estar cargada, pero resolvés todo con eficacia. Buen día para acomodar rutinas, hábitos y metas a corto plazo. En lo emocional, te piden más presencia: escuchá antes de responder. Podés sorprenderte con lo que surge.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Hoy fluye la creatividad y también las ganas de cambiar algo en tu entorno. Te sentís más libre y eso mejora tu humor. En el amor, aparece un gesto inesperado que te mueve el piso. Con amigos, planes divertidos.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La energía del día te vuelve más introspectivo/a. Necesitás un poco de silencio para ordenar emociones. En la familia o el hogar surge algo que requiere tu atención, pero se resuelve mejor de lo esperado. En lo afectivo, estás más sensible y receptivo/a.