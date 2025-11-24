Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann, presentó a su novio: la reacción de sus hermanas

Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio. A través de una serie de videos de TikTok, que encontró respuesta por parte del chico en cuestión con otro short, la joven se dejó ver muy cómplice, lo que llevó a la respuesta de sus hermanas, Indiana y Sienna.

Allegra Cubero dio a conocer a su novio

Desde hace un tiempo, Allegra Cubero comparte algunos videos junto a un chico llamado Lucho. La hija de Nicole Neumann es una usuaria recurrente de TikTok, por lo que es habitual que se la vea subiendo material con sus amigas, amigos y familiares. Sin embargo, en el último que hizo, apareció la primera declaración de amor y dejó en claro que se encontraba de novia.

En el video se los puede ver bailando y realizando un trend, en lo que parece ser la casa de ella. Aquel pequeño material, de unos diez segundos, fue acompañado por un “te amo” de su parte y el hashtag “novios”. Una descripción que llevó a que muchos se sorprendieran al respecto.

Ahora fue el joven el que respondió de la misma manera. Esta vez no hubo un trend, simplemente compartió una foto de los dos juntos, acompañada de una canción. “Aunque parezca que estoy exagerando, yo quiero mil vidas contigo “, se puede leer, acompañado de otro “te amo”.

La publicación que le dedicó el chico.

La reacción de Indiana y Sienna Cubero

Quienes se manifestaron al respecto fueron Indiana y Sienna Cubero, sus hermanas. La primera de ellas escribió “Cuidala Lucho” y luego agregó “Los quiero”. La segunda, por su parte, solo puso dos corazoncitos.

Indiana y Allegra Cubero.

De esta manera, Allegra Cubero presentó a su novio en su cuenta de TikTok. El anuncio contó con el visto bueno de sus hermanas, que de inmediato le manifestaron cariño a la pareja, dejando claro que se conocen desde hace un tiempo.