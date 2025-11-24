Así es el impresionante hotel boutique de Pampita y Martín Pepa en Madrid: ascensor con biblioteca, bar de lujo y mucho estilo

Pampita y Martín Pepa se alojaron en un hotel boutique de Madrid que sorprendió a todos los seguidores de la modelo por su ascensor ambientado como biblioteca, un bar de lujo y una propuesta estética que combinó diseño clásico con detalles contemporáneos. Cada espacio parece pensado para ofrecer una experiencia visual cuidada, sin perder funcionalidad ni armonía.

El increíble hotel donde se alojaron Pampita y Martín Pepa en su paso por Madrid

Pampita y Martín Pepa eligieron hospedarse en un hotel boutique madrileño que destaca por su estilo, con un ascensor revestido de libros, un bar con ambientación sofisticada y una arquitectura que integra elementos tradicionales y modernos.

En su paso por España, la modelo compartió en sus redes sociales algunas imágenes del Only Boutique Hotel, ubicado en una de las zonas más elegantes de Madrid. Se trata de un espacio que combina a la perfección arquitectura clásica, diseño contemporáneo y detalles que captan la atención desde el primer momento.

La fachada del hotel donde se alojó Pampita y Martín Pepa conserva el estilo europeo tradicional, con cinco niveles, balcones de hierro forjado y molduras ornamentales que enmarcan cada ventana. En la planta baja, conviven una librería y una entrada principal con marquesina azul, que da paso a un interior pensado para ofrecer una experiencia estética cuidada.

Uno de los espacios más llamativos es el ascensor, ambientado como una pequeña biblioteca. Las paredes están revestidas con estanterías llenas de libros, generando una atmósfera cálida y original. La iluminación del techo, compuesta por paneles rectangulares, transforma el trayecto en una pausa visual.

Los detalles decorativos del hotel donde se alojó Pampita y Martín Pepa

Otro de los detalles que más llamó la atención a los seguidores de Pampita fueron los pasillos y áreas comunes mantienen una línea de diseño elegante, con techos altos, molduras blancas, espejos de cuerpo entero, cerámicas azules y blancas sobre pedestales. El piso en espiga y los grandes faroles colgantes aportaron textura y profundidad.

En el área de la planta bajada, los sillones blancos de respaldos altos con tachuelas en los bordes, los almohadones en tono chocolate y las mesas de madera con libros decorativos invitan a detenerse. La paleta de colores combina blancos, azules profundos y tonos madera, creando un ambiente sereno y sofisticado.

En una de las salas principales, una escultura de rinoceronte montada sobre una pared azul se convierte en el punto focal. Debajo, una chimenea enmarcada por paneles blancos sostiene floreros coloridos y cerámicas ornamentales. A un costado, una lámpara de pie y una silla acrílica transparente suman elementos contemporáneos sin romper la armonía.

Pampita y Martín Pepa eligieron alojarse en el impresionante hotel boutique de Madrid, un espacio que se distingue por su ascensor con biblioteca, un bar de lujo y una propuesta estética que combina estilo clásico y moderno. La ambientación, los detalles arquitectónicos y la coherencia visual de cada ambiente se destacan por su elegancia.

