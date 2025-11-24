Jairo se reencontró con su hija y presentó a su nieto italiano, Filippo: “Días felices”

“Días felices”, escribió Jairo en su cuenta de Instagram para explicar el momento que vive. Detrás de esas palabras, una serie de fotos en la que se lo puede ver junto a su hija, Lucía González, y su nieto, Filippo.

Jairo presentó a su nieto, Filippo

Jairo suele utilizar sus redes sociales para hablar de su carrera. Casi todas sus publicaciones hacen referencia a sus presentaciones, sea anunciando nuevas, celebrando éxitos o compartiendo recuerdos de su extensa trayectoria. Si bien suele subir momentos de su vida diaria, se trata de algo que no hace tan a menudo.

Jairo.

Este lunes, sin embargo, fue su vida privada la que tomó absoluto protagonismo. A través de una publicación, el cantante reveló lo feliz que se encontraba por el reencuentro con su hija, que vive en Europa y la posibilidad de celebrar el cumpleaños de su nieto, Filippo.

“Días felices. Mi hija Lucía está de visita en Argentina y pudimos festejar el cumpleaños de uno de sus hijos, mi nieto. Filippo” escribió en primera instancia. Luego, agregó: “Muchos se preocupan porque descanso poco, pero créanme que estos días pude disfrutar del descanso y del cariño de parte de mi familia. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto con la energía renovada”.

En el carrete de fotos que publicó, se lo puede ver con toda su familia. En la primera de las imágenes se encuentra junto a Filippo, en la segunda, junto a su hija Lucía, y en la tercera con el resto de sus nietos.

Jairo y Filippo.

Los otros nietos de Jairo.

Quién es Lucía, la hija de Jairo

Lucia es la menor de los cuatro hijos de Jairo y Teresa Sainz de los Terreros, su esposa durante 50 años que falleció en 2021. Nació en Francia, tiene 40 años, es licenciada en arte y curadora y actualmente vive en Italia, más precisamente en Milán.

A través de sus redes sociales, la joven comparte su vida diaria y sus pasiones. Allí se la puede ver junto a sus tres hijos, Alessia, Filippo y Leonardo y su esposa, como también viajando o jugando rugby.

Jairo con su hija, Lucía.

Jairo vivió una jornada muy especial , con celebración doble, como él mismo aclaró. Por un lado se reencontró con su hija Lucía y sus nietos, mientras que por el otro celebró el cumpleaños de Filippo en su casa, algo que aparentemente no resulta tan habitual, teniendo en cuenta la distancia física que los suele separar la mayoría del tiempo.