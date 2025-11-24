Daniel Rossi se sinceró sobre su romance con Madonna: “Tuvimos una relación, pero no quería que se supiera”

CARASTV

En una conversación exclusiva con +CARAS, Daniel Rossi sorprendió a Héctor Maugeri al revelar detalles inéditos de su vínculo con Madonna. Contó que tenía apenas 20 años cuando coincidió con la estrella pop en un boliche, sin imaginar que esa noche cambiaría su destino. “Yo tenía 20 y ella 32”, recordó, aún con la mezcla de sorpresa y vértigo de aquel encuentro juvenil. La escena, según él, parecía salida de una película que lo puso, de golpe, en el centro de una historia irrepetible.

El exmodelo relató que todo comenzó cuando lo invitaron a sentarse con la cantante, su secretaria y un pequeño grupo más. Dijo que le sirvieron champagne y que, en cuestión de minutos, la situación tomó un giro inesperado. Después salieron a bailar, rodeados de guardaespaldas y miradas discretas. “Ahí me di cuenta, bueno, que estaba bailando con Madonna”, explicó, todavía incrédulo.

Daniel Rossi

Daniel Rossi: “Con Madonna tuvimos una relación, pero a mí no me gustaba que se sepa”

Con la misma simpleza con la que lo vivió, Rossi admitió que entre ambos se generó un vínculo real. “Tuvimos una relación, pero a mí no me gustaba que se sepa”, confesó, dejando en claro que la discreción fue siempre su prioridad. Dijo que el acercamiento se dio de manera gradual, primero con pequeños gestos y luego con encuentros cada vez más frecuentes. Incluso contó que la relación llegó a formalizarse un poco más en Los Ángeles.

Rossi explicó que su resistencia a la exposición tenía que ver con su propia personalidad y con el nivel de fama que rodeaba a la cantante. “Madonna tuvo un millón de novios; es como Roberto Carlos: un millón de amigos”, dijo. Asimismo, aseguró que nunca buscó figurar ni aprovecharse del vínculo. Para él, lo importante era que la relación se viviera puertas adentro, sin ruido mediático.

Daniel Rossi en +CARAS

Daniel Rossi: cómo era salir con Madonna en Los Ángeles

El exmodelo recordó que en Los Ángeles todo se sentía más normal. Dijo que, en una ciudad llena de estrellas, nadie se sorprende demasiado por cruzarse a una figura internacional. “Ahí podíamos salir a comer tranquilos”, contó, agradecido por esa libertad cotidiana. Caminar por la calle, entrar a un restaurante o compartir una noche cualquiera se convertía en una escena simple, sin flashes ni interrupciones.

Rossi define aquella etapa como un recuerdo extraordinario pero vivido con una naturalidad absoluta. No lo cuenta como un trofeo, sino como una experiencia humana que lo marcó sin cambiarle la esencia. “Era una cosa normal convivir con ellos”, dijo, refiriéndose al ritmo hollywoodense donde lo excepcional se vuelve cotidiano. Y así, sin buscarlo, terminó siendo parte de un capítulo inesperado de la vida de la Reina del Pop.