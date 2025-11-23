Horóscopo semanal del 23 al 28 de noviembre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 23 al 28 de noviembre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: La Estrella

Aries, la carta de la Estrella te invita a brillar con energía positiva. Esta semana es ideal para resolver pendientes: paga deudas, planea vacaciones y alinea tus energías.

Salud: Tu punto débil son dolores en piernas, huesos y cadera; evita estar mucho tiempo sentado, camina más, toma líquidos para desinflamar y duerme bien.

Consejo: Confía en tu intuición elevada (si sientes traición, es real), no platiques planes, deja ir el pasado y analiza tus propósitos de 2025.

Números de la suerte: 08, 10 y 66 (cinco golpes de suerte).

Amor: Si estás en pareja, dialoga sin dramatismo para ser felices; si no, considera separarte amigablemente. Solteros: Acuario, Leo y Capricornio son compatibles para estabilidad.

Recomendación: Incorpora ejercicio diario, habla con lo divino para claridad mental y come más verduras y frutas para mantenerte saludable..

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Mago

Tauro, la carta del Mago promete: pide y se te dará. Mejor día: lunes, para juntas laborales y nuevos proyectos.

Salud: Cuídate de colesterol alto, presión arterial y exceso de peso; ve al doctor, camina más y evita cenas pesadas.

Consejo: Sé prudente para evitar envidias, quita temores y sé audaz; resuelve papelería como seguros y títulos. Todo lo que toques se convertirá en oro.

Números de la suerte: 15, 27 y 30 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Sé prudente para evitar envidias, quita temores y sé audaz; resuelve papelería como seguros y títulos. Todo lo que toques se convertirá en oro..

Recomendación: Prioriza tu salud como lo más valioso, programa chequeos y disfruta tu dinero en viajes.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Carruaje

Géminis, la carta del Carruaje indica acaparar riquezas y estabilidad. Liquida cuentas y planea para 2026 sin pensamientos negativos.

Salud: Atiende depresión, angustia y migraña; relájate, medita, camina y adopta una mascota para estabilidad..

Consejo: Respira profundo para abrir energías positivas, cuida de enemigos ocultos con limón verde o listón rojo..

Números de la suerte: 06, 25 y 40.

Colores: Verde y amarillo.

Amor: Si en pareja, bien; solteros: Aries, Acuario y Libra para estabilidad.

Recomendación: Rectifica y perdona, quita orgullo; idear positivo como mejor trabajo o dieta..

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Torre



Cáncer, la carta de la Torre sugiere formar patrimonio y estabilidad. Arregla tu casa para Navidad.

Salud: Cuídate de pulmones, garganta y tiroides.

Consejo: Adopta una mascota para tranquilidad, no tomes a pecho conflictos.

Números de la suerte: 02, 29 y 37 (cinco golpes de suerte).

Colores: Rojo intenso y verde.

Amor: Compatible con Escorpión, Capricornio y Piscis.

Recomendación: Cuídate de víboras y fraudes, libera el pasado; analiza qué no es para ti.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: As de Copas

La carta de las Copas invita a abrazar seres queridos y formar familia. Organiza tiempo con ejercicio matutino.

Salud: Atiende espalda baja, riñones e hígado; toma agua, usa faja y evita grasas..

Consejo: Tu mejor día será el miércoles, tendrás resultados positivos.

Números de la suerte: 11, 14, 39.

Colores: Naranja y rojo.

Amor: En amor, si en pareja, estable; solteros: Sagitario, Aries y Tauro para estabilidad.

Recomendación: Ignora las críticas, toma decisiones en encrucijadas y esta semana paga atrasos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Fuerza

La carta de la Fuerza te da poder y determinación. Arregla pendientes legales como divorcios.

Salud: Cuídate de intestino y estómago; evita virus por clima..

Consejo: Habla con quienes heriste para sanar. Siempre estudia algo nuevo.

Números de la suerte: 13, 41 y 68 (seis golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: No perdones traiciones. Compatible con Piscis, Tauro y Capricornio.

Recomendación: Pide deseos al arcángel Miguel, ten negocio extra. Colores: naranja y blanco para dirección correcta.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Mundo

Libra, la carta del Mundo sugiere viajes y organización. Planea escapadas para relajar estrés.

Salud: Combate insomnio y migraña; lee, ve cine o siembra plantas.

Consejo: Haz inventario financiero, equilibra yin y yang ayudándote a ti.

Números de la suerte: 07, 09 y 21 (seis golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Compatible con Acuario, Capricornio, Géminis.

Recomendación: Paga deudas y estudia maestría. Realiza esa cirugía estética que estabas planeando porque te dará seguridad.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Emperador

Escorpión, la carta del Emperador abre puertas de abundancia. Organiza viajes y gasta en ti.

Salud: Atiende piel, cabello y vejiga; ve a dermatólogo o urólogo.

Consejo: No permitas mentiras, purifícate con agua y come muchas verduras para mejorar tu salud.

Números de la suerte: 22, 31 y 34 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Compatible con Cáncer, Piscis y Aries.

Recomendación: Quita culpa del pasado y cuídate de fraudes.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: As de Oros

Sagitario, la carta de Oros trae estabilidad en tu cumpleaños. Recibe invitaciones y regalos.

Salud: Cuídate de garganta, dientes y virus; báñate tras abrazos.

Consejo: Cortate el cabello y estrena ropa en cumpleaños. Prende veladora blanca..

Números de la suerte: 18, 20 y 38 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Si estás en pareja, embarazo en puerta. Compatible con Aries, Tauro y Leo.

Recomendación: No mezcles amores en fiestas. Disfruta y abraza más a tu familia.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Sol

Capricornio, la carta del Sol trae felicidad y buena vibra. Coordina energías sin problemas ajenos.

Salud: Atiende riñones y vejiga; toma agua, evita café.

Consejo: Estudia idiomas o filosofía y abraza la riqueza. El martes será un día importante para las juntas laborales.

Números de la suerte: 01, 03 y 17 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.Si estás en pareja quédate con quien demuestra amor; solteros: Libra, Virgo y Tauro.

Recomendación: Las cartas revelan que un mensaje esperado llega, posibilidades infinitas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Loco

Acuario, la carta del Loco trae riqueza en crisis. Cambios laborales te benefician.

Salud: Cuida espalda y columna; relájate, busca un buen colchón.

Consejo: Nunca dejes lo que te deja, quita comportamientos negativos.

Números de la suerte: 04, 16 y 19.

Colores: Rojo y verde.

Amor: Perdona ex pero no regreses; solteros: Géminis, Libra y Aries.

Recomendación: Tu mejor día será el jueves, atrapa bendiciones. Estudia ventas o idiomas.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Piscis, la carta de la Rueda de la Fortuna te pone arriba. Adelanta proyectos y asiste eventos..