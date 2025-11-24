Ricardo Darín habló del duelo por su hermana y sorprendió al contar el rol que cumple con sus sobrinos

El 15 de enero de 2025, el mundo artístico argentino se conmocionó con la muerte de Alejandra Darín, actriz, referente gremial y presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices durante más de una década. La artista falleció a los 62 años tras una larga y silenciosa lucha contra un cáncer de mama, una enfermedad que agravó su estado en las semanas previas y que terminó por arrebatarle la vida.

Ricardo Darín

Desde entonces, su hermano, Ricardo Darín, ha transitado un proceso de duelo profundo, discreto y lleno de emociones. Aunque no suele referirse públicamente al dolor familiar, esta vez decidió abrir una ventana a sus sentimientos y compartir cómo vive la ausencia de su hermana menor. En este tiempo, el actor también se convirtió en un sostén clave para sus sobrinos, acompañándolos de cerca, conteniéndolos emocionalmente y manteniendo presente la figura de Alejandra en la vida cotidiana de la familia.

El difícil presente de Ricardo Darín

Ricardo Darín confesó que la herida por la muerte de su hermana está lejos de cerrarse. Conmovido, admitió que el paso del tiempo apenas logra suavizar un dolor que cada día se presenta con la misma intensidad: “El tiempo es el único que te otorga un poquito de bálsamo… porque si fuera por mí… lloraría todas las mañanas”, aseguró.

Ricardo y Alejandra Darín

En otra oportunidad, en diálogo con el diario El País de España, Ricardo Darín reveló que la pérdida de su hermana es algo que llevará consigo para siempre: “Yo voy a estar toda mi vida en duelo. Era mi hermana pequeña, no tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crie. Mi testigo”, se lamentó el actor.

Quién fue Alejandra, hermana menor de Ricardo Darín

Ricardo Darín recordó en varias oportunidades el enorme peso artístico y humano de Alejandra dentro de la cultura argentina. Su hermana, además de ser una actriz prodigiosa desde los 9 años, enfrentó un largo proceso de enfermedad que culminó el 15 de enero de 2025. Su fallecimiento generó una oleada de tristeza en la comunidad actoral, dado que se trataba de una figura profundamente respetada por su compromiso y trayectoria.

Alejandra Darín

En vida, la hermana de Ricardo Darín dejó un legado inmenso: desde interpretaciones icónicas hasta su rol como dirigente gremial de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, institución que presidió desde 2011 hasta su muerte. Su lucha por los derechos laborales del sector, la convirtió en una referente indispensable. Su convicción, su capacidad de liderazgo y su militancia incansable quedaron grabadas en la memoria colectiva del espectáculo argentino.