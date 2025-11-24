A sus 14 años, Antonia Macri debutó como modelo y Juliana Awada demostró el orgullo por su hija

Antonia Macri es una de las it girls del momento, pero con una gran particularidad: mantiene un bajo perfil. La hija de Juliana Awada y Mauricio Macri se mantiene aleja de la exposición en los medios de comunicación pero este aspecto no deja por fuerte el comienzo de su carrera frente a cámaras, es que a sus 14 años hizo su gran debut en el mundo de la moda con una producción de fotos para una marca de ropa.

El gran debut en la moda de Antonia Macri

Juliana Awada es una de las grandes exponentes de la moda del país. La exprimera dama es empresaria del rubro con su propia marca de indumentaria, en la que también oficia como modelo de cada lanzamiento. Y también, demuestra su pasión por la moda en cada uno de los eventos que asiste al lucir las últimas tendencias con el glamour y sofisticación que la distingue. Y es Antonia Macri quien sigue sus pasos.

A sus 14 años, Antonia Macri dio sus primeros pasos en el mundo de la moda como modelo de una exclusiva marca de ropa. Fue en el Instagram oficial de firma que se compartió el book de la joven, en la que se la ve posando con gran naturalidad frente a la cámara. Para este debut, la adolescente luce un look total demin, conformado por una chequeta de mangas tres cuartos con una inscripción en la espalda. En la parte superior modela un jean wide-leg con botamangas anchas, también estampado. Como accesorio se mostró con lentes de sol.

La producción compartida en redes sociales muestra a la hija de Juliana Awada y Mauricio Macri posando desde diversos ángulos y mostrando distintos movimientos, evidenciando gran naturalidad, que causó diversas reacciones en los comentarios en la publicación, donde se la halagó por esta característica.

Uno de los comentarios destacados fue el de Juliana Awada, quien demostró el orgullo por su hija menor. "El amor", escribió la empresaria utilizando un emoji de corazón. De esta forma, mostró el apoyo para la joven que da sus primeros pasos en la moda. Ahora, se esperan los nuevos trabajos que se especula que realizará Antonia Macri en el mundo del modelaje. Por su parte, el expresidente aún no hizo declaraciones al respecto.