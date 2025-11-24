Así es la casa de Nancy Dupláa y Pablo Echarri: reciclada, estilo rústico y mucho verde

Nancy Dupláa y Pablo Echarri muestran cómo una casa reciclada puede transformarse en un espacio único, donde el estilo rústico y el contacto con la naturaleza se convierten en protagonistas. La vivienda se destaca por la integración de materiales nobles y ambientes luminosos que refuerzan la sensación de calidez.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri viven en una casa reciclada de estilo rústico

Nancy Dupláa y Pablo Echarri viven en una casa que combina reciclaje, detalles rústicos y un entorno verde que acompaña cada ambiente, creando un hogar para disfrutar en familia. Los espacios abiertos y la presencia de madera en distintos rincones aportan armonía y continuidad. La propuesta se completa con ventanales amplios y patios que conectan el interior con el exterior.

La propiedad fue reciclada con el objetivo de mantener la esencia original y, al mismo tiempo, adaptarla a las necesidades actuales de la familia. Los espacios se reorganizaron para ganar amplitud y luminosidad, respetando materiales nobles como la madera y el hierro. Este proceso dio como resultado un hogar que conserva el encanto de lo clásico, pero con una impronta moderna y funcional.

En la casa de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, los ventanales de madera se alzan como los grandes protagonistas. Permiten que la luz natural se filtre suavemente, iluminando cada rincón y conectando el interior con el exterior. La elección de estos elementos aportó calidez y reforzó la idea de la pareja de sostener una estética rústica.

La casa cuenta con varias habitaciones conectadas entre sí, lo que facilita la circulación y crea una sensación de continuidad. Los espacios comunes, como el living y el comedor, se destacan por su amplitud y por la integración con el exterior. La decoración combina lo moderno con lo campestre, logrando armonía visual y transmitiendo tranquilidad.

El verde es uno de los grandes aliados en la casa de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Uno de los aspectos más destacados en la propiedad de Nancy Dupláa y Pablo Echarri es la presencia de vegetación en abundancia. Desde el jardín hasta los espacios interiores, el verde se integra como parte del diseño, aportando frescura y vitalidad. Las plantas se distribuyen estratégicamente en patios, balcones y rincones, generando una atmósfera que invita al descanso.

Los muebles de madera forman gran parte de la decoración de la casa, aportando texturas naturales y detalles artesanales que completan a la perfección la escena. Cada ambiente parece pensado para ser funcional a la dinámica familiar, manteniendo un equilibrio entre la estética y la comodidad.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri presentan en su casa reciclada un estilo rústico acompañado de mucho verde, donde cada ambiente se integra con la luz natural y los materiales nobles. La propuesta refleja un diseño pensado para la funcionalidad, con espacios abiertos que conectan interior y exterior.

