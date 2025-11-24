María Belén Ludueña le dio la bienvenida al verano y lució su pancita de embarazada en Mar del Plata

María Belén Ludueña emocionó a todos su seguidores cuando, a comienzos de noviembre, anunció que estaba en la dulce espera de su primer bebé con Jorge Macri. La conductora no duda en mostrar la felicidad que carga, y comparte con los usuarios los procesos que va viviendo en las primeras semanas. Sin embargo, decidió hacer una escapada especial para ella y su familia, y regresó por el fin de semana a Mar del Plata. Fue allí que le dio la bienvenida al verano y lució su pancita de embarazada en la playa.

María Belén Ludueña es una de las conductoras más fashionistas de la televisión argentina. En todo momento, busca destacar los looks que elige para cada ocasión, y cómo los combina con las tendencias actuales. Sin embargo, en las últimas semanas, anunció que estaba en la dulce espera de su primer bebé con Jorge Macri, y comenzó a estar acompañada por una pancita que enterneció a sus seguidores de Instagram. Es así como decidió destacarla también en sus atuendos, y le dio la bienvenida al verano con una increíble escapada a la playa.

Para poder pasar un tiempo en familia, Ludueña viajó a Mar del Plata, donde descansó frente al mar de Playa Grande e impuso la tendencia de la bikini en la nueva temporada de altas temperaturas. "¡Ahora si! 16 semanas y media y contando... Mostrándole por un ratito sus raíces marplatenses al bebé", escribió en un posteo de Instagram, junto a una tierna fotografía de ella mostrando su pancita. Como look eligió un total black triangular y unos anteojos de sol, que le daban comodidad para la ocasión. En los comentarios, sus seguidores no tardaron en destacar lo hermosa que se veía, y se enternecieron con la primera postal en la playa.

Desde el emotivo anuncio a una bendición especial: las primeras semanas embarazada de María Belén Ludueña

Tras el anuncio de Ángel de Brito en LAM (América), María Belén Ludueña publicó, el 3 de noviembre, una tierna foto junto a Jorge Macri donde confirmaba su embarazo. El momento enterneció a todos sus seguidores, quienes venían siguiendo su carrera como conductora y su relación con su esposo. En exclusiva para CARAS, reveló que espera un varón y su emoción ante esta noticia.

De esta manera, sus posteos comenzaron a fusionarse entre la mejor moda para embarazadas, junto a procesos importantes que vive en cada ocasión. Desde viajar a su ciudad natal para disfrutar de la novedad con su familia hasta los primeros días del trabajo tras el anuncio, la conductora comparte cada momento con sus seguidores, quienes no tardan en comentar al respecto. Incluso, visitó al Arzobispo Jorge García Cuerva, para bendecir la panza y al bebé, y sentirse aún más protegida.

La emoción de María Belén Ludueña se nota en cada uno de los posteos, y ella misma no duda en exponer su felicidad, incluso en sus trabajos como conductora. Sin embargo, esto no le impide ser una influencia fashionista, por lo que aprovechó la escapada a Mar del Plata y le dio la bienvenida a una nueva temporada de verano, con un tierno posteo donde mostró su pancita de embarazada y se robó los comentarios tiernos.

