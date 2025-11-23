Rodrigo de la Serna, Oscar Martínez, Carla Peterson y Franco Masini arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Netflix vuelve a demostrar su enorme influencia global con el creciente éxito de Inseparables, la película argentina de 2016 protagonizada por Rodrigo de la Serna y Óscar Martínez. Esta producción nacional, que fue incorporada al catálogo, se instaló con fuerza entre las preferidas del público y permanece en los rankings de reproducción gracias a su tono sensible y su humor punzante que construyen sus protagonistas. Con una duración de una hora y 49 minutos, la historia ofrece una experiencia emocional que conecta rápidamente con quienes la ven.

Inseparables, la increíble serie de Netflix que se mantiene entre las más vistas

Dentro del universo de Netflix, donde conviven estrenos constantes y fenómenos internacionales, Inseparables se destaca por su capacidad de emocionar sin caer en excesos, apelando a la química entre sus actores y a un guion que adapta con inteligencia la exitosa producción francesa Intouchables (2011). Esta versión local rescata el corazón de la obra original y lo traslada al contexto local con un ritmo propio. Al igual que en el film francés, la historia se basa en el encuentro entre dos mundos opuestos puede generar una amistad profundamente sanadora e inquebrantable.

Inseparables, película de Netflix | Netflix

La trama gira en torno a Felipe (Oscar Martínez), un hombre adinerado que queda tetrapléjico tras un accidente y que, desde ese momento, depende de ayuda constante para afrontar lo cotidiano. Frente a esa situación crítica, inicia una búsqueda para encontrar a su cuidador, un proceso en el que se presentan perfiles formales, preparados y convencionales, pero ninguno resulta lo suficientemente espontáneo ni audaz como para conectar verdaderamente con él. El protagonista, inteligente y dueño de un carácter particular, va en búsqueda de alguien que no lo mire con pena, sino que quiere a alguien genuino y libre de construcciones médicas.

Inseparables, película de Netflix | Netflix

Ese giro inesperado llega de la mano de Tito (Rodrigo de la Serna), un ayudante de jardinero con una personalidad totalmente desbordada, impulsiva y repleta de ocurrencias. Lejos de encajar en el perfil “adecuado”, el hombre aparece como el candidato menos probable y, justamente por eso, queda seleccionado para cubrir el puesto. En ese choque entre la rigidez y el caos, entre la disciplina y la irreverencia, comienza a construirse un vínculo entre ambos que poco a poco va tomando forma hasta convertirse en una fuerte amistad.

Inseparables, película de Netflix | Netflix

Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez realzan a la amistad como muestra de amor

A medida que avanza el largometraje, Tito se convierte en una presencia indispensable para el enfermo, no solo por su rol como asistente, sino por su forma de ver la vida. Ese contraste entre sus personalidades permite que la historia fluya entre momentos profundamente emotivos y, algunos otros, atravesados por el humor espontáneo. La interpretación de Rodrigo De la Serna es uno de los puntos más destacados del film: natural, fresca y precisa. Por su parte, Oscar Martínez se mueve con sutileza entre la fragilidad física y la fortaleza emocional.

Inseparables, película de Netflix | Netflix

El elenco de la película argentina que es furor en la plataforma global también está integrado por Carla Peterson, Alejandra Flechner, Flavia Palmiero, Rita Pauls y Franco Masini. Todos ellos aportan matices necesarios para sostener la narrativa y el hilo conductor de la historia. Cada uno desde su rol refuerza el impacto de la dupla protagónica, que se vuelven Inseparables. De esta manera, su director logra un delicado equilibrio entre la sensibilidad y el entretenimiento, manteniendo al espectador conectado desde el principio.

En un catálogo tan diverso como el de Netflix, Inseparables reafirma la potencia del cine argentino cuando apuesta por historias sensibles y actuaciones sólidas. La película funciona como una puesta en valor a la amistad, la empatía y la capacidad de transformación que aparece cuando dos personas se animan a cruzar sus mundos. Un cierre perfecto para quienes buscan una propuesta conmovedora, divertida y profundamente humana este fin de semana XXL.

NB