¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 27 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 27 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy la energía se acomoda para que finalmente tomes una decisión que venís pateando hace semanas. Puede ser laboral o emocional, pero lo importante es que recuperás una sensación de control. Cuidado con los impulsos de hablar de más: no todo tiene que decirse de inmediato. La noche viene mejor para salir o armar un plan espontáneo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para ordenar tu economía o revisar gastos que venías ignorando. Un comentario de alguien cercano te puede ayudar a ver un problema desde otra perspectiva. En lo emocional, hay un clima más suave y comprensivo. Evitá cargar con responsabilidades ajenas: cuidá tu energía.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación se te da increíblemente bien hoy, y podés resolver un malentendido que venía molestando. También es un día favorable para firmar papeles, avanzar con trámites o encarar algo nuevo en el trabajo. A la tarde puede aparecer cierta dispersión: hacé una cosa por vez.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están más intensas, pero no necesariamente mal. Hoy podés comprender algo profundo sobre vos o sobre alguien que querés. Ideal para charlas íntimas, terapia o introspección. Si te cuesta concentrarte en lo práctico, no te culpes: mañana lo vas a resolver mejor.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Una jornada muy social y con posibilidad de encuentros interesantes. Si estás trabajando en un proyecto creativo, hoy vas a sentirte más inspirado. En el plano afectivo hay avances, aunque sea pequeños. Ojo con los gastos impulsivos: la tarjeta te lo va a recordar la semana que viene.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu organización mental vuelve a alinearse y eso trae una sensación enorme de alivio. Alguien del trabajo o del estudio valora mucho más tu esfuerzo del que te imaginás. Puede llegar una propuesta inesperada que te obliga a salir un poco de tu zona cómoda. Aceptala: tiene futuro.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hoy vuelve la armonía que necesitabas. Conversaciones que se venían complicando finalmente fluyen. Buen momento para acordar fechas, planes y compromisos. En el amor, la energía está dulce y receptiva. Si estás solo/a, alguien te observa con más interés del que creés.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Una revelación o comentario inesperado te cambia el humor del día, pero para mejor. Lográs poner palabras a algo que venías guardando hace mucho. Cuidado con la tendencia a controlar demasiado las situaciones. Soltá un poco: hoy el universo te acompaña más de lo habitual.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu signo está en temporada y eso se nota: hoy tenés más claridad, más energía y más ganas de moverte. Un plan corto para el verano empieza a tomar forma. En lo laboral, alguien te ofrece apoyo o un dato clave. La noche trae buena vibra para citas o encuentros divertidos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día para poner los pies en la tierra pero sin perder de vista tus metas. La energía te ayuda a avanzar en procesos que venías postergando por cansancio o falta de tiempo. En lo afectivo podés sentirte un poco distante, pero es pasajero. Necesitás enfocarte en lo tuyo.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Hoy brillás en reuniones, presentaciones o cualquier situación donde tengas que mostrar ideas. Tu creatividad está para lucirse. En el plano emocional se aclara un tema que venía trabado. Prestá atención a un mensaje o llamada inesperada: trae una oportunidad.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu intuición está finísima, y eso te permite evitar un conflicto o tomar una decisión alineada con lo que necesitás. Puede aparecer cierta nostalgia, pero no te abruma. El día favorece temas materiales y laborales más de lo que pensás. La noche trae calma y buena compañía.