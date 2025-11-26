Ni wide leg ni mom: María Belén Ludueña mostró cómo llevar un jean capri para un look chic

María Belén Ludueña atraviesa un gran presente laboral y personal. La conductora estrenó hace poco su programa Tarde o Temprano en eltrece y se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, fruto de su amor con su esposo Jorge Macri. En las últimas horas, compartió su outfit e inspiró a sus seguidoras a cómo llevar un jean capri en un look con toda la onda.

María Belén Ludueña enseñó a armar un look glam con un jean capri

María Belén Ludueña deslumbró una vez más en la pantalla chica con su estilo. La conductora de Tarde o Temprano apostó por un look que combina elegancia, brillo y ese toque descontracturado que lo volvió ideal para su magazine. Una vez más, dejó en claro que siempre está atenta a las últimas tendencias y por eso no dudó en llevar el pantalón que promete ser furor esta temporada.

Se trata de un jean capri que lo combinó con una chaqueta corta completamente bordada con destellos plateados y una blusa de satén color shampagne, que tiene un borde lencero. Este abrigo y la pieza con detalle femenino y romántico también se robaron todas las miradas y no pasaron desapercibidas. Sin embargo, la prenda protagonista fue su prenda inferior.

Este jean capri marca tendencia esta primavera verano y dejaría atrás los corte holgados que se vienen usando. Su diseño se caracteriza por ser tiro alto y con una caída recta que culmina entre pantorrilla y tobillo. Este modelo se impone como una alternativa fresca y actual para reemplazar a los clásicos jeans. Lo cierto es que es una moda de los 2000 que regresa a la actualidad con más fuerza y que podría volver a conquistar sobre todo a las nuevas generaciones.

En el caso de María Belén Ludueña, la periodista lo luce con total soltura y demuestra así que este ítem es ideal para outfits casuales como también para propuestas más arregladas, dependiendo de los complementos. Para completar su estilismo, optó por sandalias nude de taco alto y pulsera, un calzado que la ayudó a alargar visualmente su figura y aportar ese aire elegante a su look.

Además, la elección del tono neutro permite que la atención permanezca en la silueta del pantalón y en la chaqueta metalizada. En cuanto al jean capri cabe decir que es una opción favorecedora porque aporta estructura, estiliza visualmente las piernas y deja lucir por completo el calzado elegido.

Con este conjunto, María Belén Ludueña reafirmó su capacidad para mezclar piezas de estilo glam con aquellas que están en tendencia, logrando una propuesta moderna y original. Asimismo, demostró que no se necesita llevar un wide leg ni mom para armar un look chic y que el denim protagonista es el jean capri.

María Belén Ludueña le dio la bienvenida al verano y lució su pancita de embarazada en Mar del Plata

María Belén Ludueña es una de las conductoras más fashionistas de la televisión argentina. En todo momento, busca destacar los looks que elige para cada ocasión, y cómo los combina con las tendencias actuales. Sin embargo, en las últimas semanas, anunció que estaba en la dulce espera de su primer bebé con Jorge Macri, y comenzó a estar acompañada por una pancita que enterneció a sus seguidores de Instagram. Es así como decidió destacarla también en sus atuendos, y le dio la bienvenida al verano con una increíble escapada a la playa.

Para poder pasar un tiempo en familia, Ludueña viajó a Mar del Plata, donde descansó frente al mar de Playa Grande e impuso la tendencia de la bikini en la nueva temporada de altas temperaturas. "¡Ahora si! 16 semanas y media y contando... Mostrándole por un ratito sus raíces marplatenses al bebé", escribió en un posteo de Instagram, junto a una tierna fotografía de ella mostrando su pancita. Como look eligió un total black triangular y unos anteojos de sol, que le daban comodidad para la ocasión. En los comentarios, sus seguidores no tardaron en destacar lo hermosa que se veía, y se enternecieron con la primera postal en la playa.